România a remizat 2-2 cu Cipru marți seară, la Nicosia, pe ”GSP Stadium”, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



După meci, suporterii naționalei i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu. Selecționata, după remiza cu Cipru și eșecurile cu Bosnia și Austria, rămâne șanse firave de a obține accederea la mult râvnitul Mondial.



Mircea Lucescu a oprit mașina în fața reprezentanților mass-media adunați la sediul FRF. Ce le-a transmis înainte să demareze în trombă



Joi a fost convocată o ședință cu președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, directorul tehnic, Mihai Stoichiță, și selecționerul Mircea Lucescu la Casa Fotbalului.



Înainte să pătrundă în sediul de pe Vasile Șerbănică, Mircea Lucescu le-a transmis un mesaj reprezentanților mass-media adunați în fața incintei, chiar din mașină.



”Vă pierdeți timpul, stați degeaba aici, nu se va întâmpla nimic. Punem lucrurile la punct, e ceva normal după fiecare meci”, a semnalat selecționerul României.

Cipru - România 2-2



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

