Lovitură pentru FCSB! S-a ”rupt” în pauza internațională: ”Nu e bine deloc”



Mircea Lucescu, selecționerul României, l-a convocat pe Adrian Șut pentru acțiunea din luna iunie cu reprezentativa Canadei (meci amical, 0-3) și cu Cipru (2-2, preliminariile Campionatului Mondial din 2026).



Rezervă împotriva canadienilor la București, pe Arena Națională, Adrian Șut a fost introdus la Nicosia, cu Cipru, în minutul 80 al partidei. Doar cinci minute a jucat mijlocașul lui FCSB, după care s-a ”rupt” și a fost înlocuit cu Florin Tănase.



”Am primit acum diagnosticul lui Șut, nu-i bine... Vestea bună este că ligamentele nu sunt afectate, dar există un fragment de os care s-a desprins.



Sunt variante pentru a-l înlocui, dar nu avem jucător de profilul lui Șut. Toți ceilalți sunt de cu totul și cu totul alt profil, dar măcar vestea bună este că Lixandru e bine”, a spus MM Stoica la Prima Sport.



Rămâne de văzut cât va absenta starul campioanei, care este cotat de site-urile de specialitate la 4,5 milioane de euro și care se află la FCSB din august 2019.



Cifrele lui Adrian Șut

