Florin Prunea i-a dat replica lui Moldovan, după ce portarul naționalei a fost deranjat de criticile primite

Horațiu Moldovan și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu criticile primite după gafa din meciul amical cu Canada.

Portarul naționalei României a gafat la golul de 0-2 marcat de Canada în meciul amical de la București, iar mai multe voci din lumea fotbalului românesc l-au criticat.

Imediat după remiza cu Cipru, jucătorul lui Real Oviedo a explicat că a fost deranjat de criticile venite ca urmare a greșelii lui.

Florin Prunea i-a dat replica lui Moldovan: „El trebuie să ia ce e bun din critici”

Unul dintre analiștii care l-au criticat pe Moldovan a fost chiar Florin Prunea. 

Fostul portar al naționalei a explicat însă că fotbalistul român are dreptate până într-un anumit punct, dar trebui să asculte și criticile venite înspre el, mai ales dacă acestea sunt constructive.

„El are dreptate că a fost o gafă și atât. Toți portarii greșesc. Și eu am greșit. El trebuie să meargă înainte. Pe de altă parte, oricine îl poate critica atâta vreme cât o face într-un mod constructiv, fără să depășească limita bunului simț sau să îl jignească.

El trebuie să ia ce e bun din critici. Să asculte ce spun foștii fotbaliști, foștii portari. Nimeni nu îl atacă pentru că ar avea ceva cu el. Și eu l-am certat, dar nu ca să mă aflu în treabă. A fost o fază, a comis-o și asta a fost. Cu Cipru a făcut o partidă bună și cred că asta e cel mai important”, a spus Florin Prunea pentru ProSport.

Declarația oferită de Horațiu Moldovan după remiza cu Cipru

Cu toate că Mircea Lucescu i-a oferit în continuare încredere fostului portar de la Rapid, criticile de după partida de pregătire cu Canada nu au trecut pe lângă Moldovan. 

„M-a surprins că s-a discutat mult prea mult pe această chestie, parcă am omorât pe cineva. A fost o greșeală foarte mare, mi-o asum. Nu doar Horațiu Moldovan greșește, au greșit portari mult mai mari decât mine.

Cred că e prima mea gafă la echipa națională. Nu sunt robot, sunt om, mai greșesc. Am vrut să joc cu mijlocașul central, nu am avut opțiune. Era cel mai bine să joc minge lungă din prima. M-am răzgândit și asta se întâmplă când un portar se răzgândește.”, a spus Horațiu Moldovan după 2-2 cu Cipru.

România se află pe locul trei în Grupa H cu șapte puncte, în timp ce Austria și Bosnia au câte 12 puncte și se află pe primele două locuri.

