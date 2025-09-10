Florin Prunea i-a dat replica lui Moldovan, după ce portarul naționalei a fost deranjat de criticile primite

Portarul naționalei României a gafat la golul de 0-2 marcat de Canada în meciul amical de la București, iar mai multe voci din lumea fotbalului românesc l-au criticat.

Imediat după remiza cu Cipru, jucătorul lui Real Oviedo a explicat că a fost deranjat de criticile venite ca urmare a greșelii lui.



Florin Prunea i-a dat replica lui Moldovan: „El trebuie să ia ce e bun din critici”



Unul dintre analiștii care l-au criticat pe Moldovan a fost chiar Florin Prunea.

Fostul portar al naționalei a explicat însă că fotbalistul român are dreptate până într-un anumit punct, dar trebui să asculte și criticile venite înspre el, mai ales dacă acestea sunt constructive.

„El are dreptate că a fost o gafă și atât. Toți portarii greșesc. Și eu am greșit. El trebuie să meargă înainte. Pe de altă parte, oricine îl poate critica atâta vreme cât o face într-un mod constructiv, fără să depășească limita bunului simț sau să îl jignească.

El trebuie să ia ce e bun din critici. Să asculte ce spun foștii fotbaliști, foștii portari. Nimeni nu îl atacă pentru că ar avea ceva cu el. Și eu l-am certat, dar nu ca să mă aflu în treabă. A fost o fază, a comis-o și asta a fost. Cu Cipru a făcut o partidă bună și cred că asta e cel mai important”, a spus Florin Prunea pentru ProSport.

