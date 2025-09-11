Acum, România are șanse infime pentru o calificare directă la Campionatul Mondial, în contextul în care Bosnia și Austria sunt la cinci puncte distanță de naționala noastră, astfel că putem să ne gândim deja la barajul din luna martie.



Gică Popescu, fostul mare internațional, este convins că ”biletul” pe care ”tricolorii” și l-au asigurat pentru barajul la Campionatul Mondial a făcut mai mult rău României înainte de această campanie de calificare.



Gică Popescu: ”Ne-a făcut mai mult rău”



Joi, Mircea Lucescu va avea o ședință cu reprezentanții Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, pentru a discuta soarta echipei naționale.



”Eu cred că posibilitatea de a ne califica în urma Ligii Națiunilor ne-a făcut mai mult rău. Acea posibilitate de a merge în urma barajului. S-ar putea ca atunci când lucrurile nu merg, jucătorii să se gândească că au acea rezervă, acel baraj”, a spus Popescu, la Digi Sport.



Cipru - România 2-2



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

