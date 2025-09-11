În meciul cu Cipru, naționala noastră a condus cu 2-0, dar a terminat doar 2-2 cu Cipru și și-a compromis șansele la calificarea directă la Mondialul din 2026.



Mitică Dragomir a făcut primul „11” ideal al României



După meci, Mitică Dragomir a conturat echipa ideală a naționalei și a anunțat că există cinci jucători care trebuie să fie titulari de drept sub comanda lui Mircea Lucescu.



„Doi jucători titulari de drept. Nu, trei. Târnovanu, Rațiu și Baiaram. Și Drăguș, și Drăgușin. Deci cinci titulari”, a spus Dragomir la Fanatik.



Fostul șef LPF a explicat că portarul lui FCSB, Ștefan Târnovanu, e incontestabil în poartă, iar Rațiu și Drăguș sunt singurii care aduc viteză de top.



Drăgușin, aproape de revenirea după accidentare, rămâne pilon de bază în apărare, iar Baiaram, spune Mitică, trebuie să înceapă titular fără discuții.



Echipa sa ideală arată astfel: Târnovanu – Rațiu, Drăgușin, Popescu, Chipciu – Screciu, Olaru – Dobre, Baiaram, Tănase – Drăguș.



România, salvată de Liga Națiunilor



După 2-2 în Cipru, România și-a luat practic adio de la câștigarea grupei și de la calificarea directă. Cu trei etape înainte de final, „tricolorii” sunt pe locul 3, cu 7 puncte, la 5 de Bosnia și Austria.



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

