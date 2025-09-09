Tricolorii lui Mircea Lucescu conduc cu 2-0 în Cipru, iar eroul serii este fără doar și poate Denis Drăguș. Atacantul a înscris de două ori în doar 16 minute și a adus-o pe România în avantaj înaintea pauzei.



Ce a făcut Denis Drăguș, imediat după „dubla“ împotriva Ciprului



Primul gol a venit în minutul 2, după o gafă uriașă a apărării cipriote. Drăguș a scăpat singur cu portarul și a deschis scorul. Apoi, în minutul 18, Răzvan Marin a trimis o pasă perfectă, iar atacantul a finalizat cu o scăriță de efect, semnând „dubla“ care a liniștit meciul.



Imediat după al doilea gol, Drăguș a fugit direct spre banca de rezerve. L-a îmbrățișat pe Mircea Lucescu, gest surprins de reporterii PRO TV de la fața locului. Imaginile pot fi văzute mai jos.

