Pe data de 8 septembrie, Tottenham a anunțat oficial că fundașul român a revenit la antrenamentele echipei, sub comanda lui Thomas Frank, cel care a preluat clubul londonez în această vară, după demiterea lui Ange Postecoglou.



Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a oferit un interviu jurnalistei Matilda Popa, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro și a vorbit despre situația în care se află fundașul român, care s-a pregătit în sala de forță în ultimele luni.



Drăgușin, care va urmări de la televizor meciul României cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial, își dorește să rămână la Tottenham, clubul pentru care activează de la începutul anului 2024.

Florin Manea, prima reacție după revenirea lui Radu Drăgușin la antrenamentele lui Tottenham



Cât de important e pentru Radu că a revenit la antrenamentele lui Tottenham?

E important pentru el, mai ales după o perioadă atât de lungă. Se vede luminița de la capătul tunelului. A avut o recuperare grea, lungă, e normal să fie fericit.



Când crezi că va fi din nou sută la sută din punct de vedere fizic?

Sută la sută? Nu știm, cam într-o lună, lucrurile evoluează cum trebuie. Sperăm, când se va ajunge la momentul respectiv, să intre. Noi nu grăbim lucrurile. Normal că are o dorință mare de reîntoarcere, nu e ușor pentru nimeni. Toată munea de până acum, a fost făcută pentru acest moment. Mai devreme sau mai târziu, îl vom vedea pe teren.



Cât de mult își dorește să revină în circuitul echipei naționale?

Normal că își dorește, și în seara asta o să ne uităm la meci, sperăm că România va învinge. Întotdeauna România a fost, pentru el, ceva foarte special. În momentul de față, ca să fie bine naționalei, trebuie să se gândească la binele lui. Când Radu va reintra, și naționala va crește din punct de vedere valoric.



Au mai fost oferte pentru el în perioada asta?

N-am discutat de oferte sau de alte lucruri, vrem să rămânem la Tottenham. Deocamdată ne-am concentrat doar asupra revenirii și asupra impactului pe care-l va avea în echipă.



Radu Drăgușin, OUT de pe lista UEFA a lui Tottenham!



Decizia de a-l lăsa pe Drăgușin în afara listei pentru Liga Campionilor a surprins, mai ales în contextul problemelor defensive avute de Spurs în sezonul trecut. Jurnaliștii de la The Athletic au numit hotărârea "o decizie curioasă", amintind că Micky van de Ven și Cristian Romero au ratat și ei o bună parte din stagiunea precedentă din cauza accidentărilor.



Alături de român, de pe lista UEFA mai lipsesc nume importante precum James Maddison, Dejan Kulusevski sau noua achiziție de 35 de milioane de euro, Mathys Tel. Drăgușin ar putea fi adăugat în lot abia în luna ianuarie, dacă Tottenham va reuși să treacă de grupa principală a UEFA Champions League.

