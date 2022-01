"Nu las sentimentele să-mi dicteze logica sau deciziile". Poziția oficială a lui Edi Iordănescu despre postul de selecționer

După refuzurile lui Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, pe lista scurtă a oficialilor de la Federația Română de Fotbal s-a aflat, potrivit surselor, și Edi Iordănescu, fostul antrenor de la FCSB.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", tehnicianul a explicat că nu a existat vreo ofertă concretă din parte celor de la FRF.

"Foarte multe nu poți comenta, ar fi ipotetic. Ce ar fi de spus, am spus, am fost transparent. Federația a abordat mai mulți antrenori, pe lista celor abordați am fost și eu, am avut niște discuții principiale. În momentul de față nu știu stadiul discuțiilor între Federație și Boloni, am avut discuții exclusiv din străinătate, dacă se va ajunge să am o discuție cu cei din cadrul FRF, doar timpul poate să o demonstreze. În momentul de față nu am o ofertă din partea Federației și nu vreau să mă mai hazardez în subiect.

Cred că orice antrenor își dorește să fie prima soluție, pentru că atunci e altă încredere, altă susținere, e un confort emoțional și un sentiment de mândrie. Nu las sentimentele să-mi dicteze logica sau deciziile. Am acceptat că în momentul de față există niște antrenori cu ștate vechi în România, este o categorie de antrenori cu ani mulți în spate, cu performanțe, verificați, confirmați. E clar că nu pot să mă clasez în aceeași cateogorie. În valul doi mă includ și pe mine. Sunt în vârful generației, merg spre 300 de meciuri la nivel de Liga 1, am sărit de 250, am niște trofee, am antrenat FCSB și CFR, care sunt echipele care an de an se bat pentru campionat și cupele europene. Am acumulat o experiență care mă ajută.", a declarat Edi Iordănescu, la PRO X.