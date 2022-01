Edi Iordănescu a dezvăluit, la două luni după plecarea de la FCSB, de ce a renunțat la clauza de 500.000 de euro

Când a acceptat să preia echipa, Iordănescu i-a propus lui Gigi Becali mai multe clauze cu care a încercat să-l țină pe acesta departe de echipă. În cazul unei rezilieri, Becali trebuia să-i plătească antrenorului de 43 de ani suma de 500.000 de euro, lucru care nu s-a întâmplat.

Iordănescu spune că a decis să renunțe la acea clauză pentru că a fost decizia sa de a pleca de la echipă, și crede că Becali nu ar fi fost dispus să-i dea acea sumă pentru a-l îndepărta.

De ce a renunțat Edi Iordănescu la clauza din contractul cu FCSB

„Nu are legătură cu partea psihică. Am demonstrat niște lucruri, am luat și CFR într-o situație foarte grea, am reușit să redresez lucrurile, am o experiență care mă ajută să fiu stabil emoțional. Deja experiența mă ajută să fiu mai echilibrat. Atunci când lucrezi pentru un om care îți promite niște lucruri, și în opinia mea asta ține de valori, au fost acceptate condițiile, au fost făcute promisiuni.

Când îți dai seama că cineva nu te mai vrea și vrea să se implice la un nivel la care eu nu sunt de acord, îți dai seama că dacă continui îți faci rău ție, patronului și în cea mai mare măsură echipei. Iar ceea ce înseamnă clauza respectivă de reziliere, era foarte greu să o iau, decizia de a pleca a fost a mea. Dacă aș fi continuat, nu aș fi fost dat afară pentru că nu era disponibilitate din partea patronului să îmi plătească acei bani și am fi mers într-o moarte clinică probabil”, a spus Edi Iordănescu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Iordănescu Jr. a avut un parcurs impresionant ca antrenor al FCSB-ului. A debutat cu un rezultat de egalitate, iar apoi a urmat o înfrângere usturătoare cu campioana CFR Cluj, 4-1, după care seria de opt victorii consecutive, încheiată cu un rezultat de egalitate la Voluntari, 0-0.

În prezent, Iordănescu poate discuții cu mai multe cluburi din zona Golfului și Grecia.