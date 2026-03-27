România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei, la Istanbul, în semifinala barajului de calificare la Mondial.

Gică Hagi: ”Poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile!”

A doua zi după meciul de la Istanbul, ”Regele” a revenit în țară și a oferit o primă reacție. Chiar dacă s-a arătat dezamăgit de ratarea calificării, Hagi, care va prelua echipa națională de la Mircea Lucescu, a spus că tricolorii trebuie să treacă rapid peste această dezamăgire și să privească spre viitorul echipei naționale.

”Lucrul cel mai important este când vorbim de fotbal este că totul durează o zi. Din păcate nu am reușit. Cu toții avem dezamăgire, dar așa este în fotbal.

Trebuie să o luăm de la capăt. De azi, de mâine, toți să se încarce și să dea ce au mai bun. Mergem înainte, să fim mult mai buni decât până acum.

Nu e frustrare, eu nu folosesc cuvântul ăsta. E dezamăgire, atât. E mare pentru toată lumea, în special pentru jucători și pentru nea Mircea (n.r. Mircea Lucescu), dar și pentru noi ceilalți, de lângă, pentru toată România. Dar poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile și trebuie să mergi înainte”, a spus Gică Hagi.