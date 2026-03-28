Echipa națională a României va rămâne fără antrenor după meciul amical de marți împotriva Slovaciei, partidă care, cel mai probabil, va marca finalul de mandat pentru Mircea Lucescu. „Tricolorii” vin după eșecul suferit joi seara la Istanbul, scor 0-1 în fața Turciei, rezultat care a spulberat șansele de calificare la Cupa Mondială 2026. Unicul gol al întâlnirii de pe Beşiktaş Park a fost înscris de Kadioglu, în minutul 53, din pasa lui Arda Guler.

Ultima participare a României la un Campionat Mondial rămâne cea din 1998, în urmă cu 28 de ani, aceasta fiind a treia oară când echipa ratează un baraj decisiv, după cele din 2002 și 2014. În contextul în care Gică Hagi este considerat varianta principală pentru preluarea băncii tehnice, Dănuț Lupu avansează un alt nume din fotbalul românesc.

Lupu mizează pe Sabău și critică sistemul actual

Legenda dinamovistă consideră că alegerile tactice de la meciul cu Turcia nu au fost cele mai inspirate, propunând în același timp o schimbare radicală de viziune la nivelul selecției copiilor.

„Se putea mult mai mult. Nu cred că aș putea să-l critic pe Mircea Lucescu, dar părerea mea este că a greșit echipa. Este un tip care toată viața lui a fost foarte sentimental și a vrut să ajute jucătorii care l-au ajutat în cariera lui. Cred că se putea mai mult. Acest meci l-aș compara cu cel din 1989, când s-a născut acea generație de aur, între ghilimele, pe care eu nu am considerat-o așa.

Acel meci din 1989 a avut jucători care jucau doar în cupele europene în primăvara europeană. România este într-o decădere și cred că ar trebui să se implice mult mai mult și statul. Noi, cei care am jucat fotbal, trebuie să fim acolo unde este locul nostru”, a spus Lupu pentru GSP.

În completare, Lupu a explicat de ce îl consideră pe Ioan Ovidiu Sabău potrivit pentru postul de selecționer și a trimis un avertisment clar către viitorul tehnician al naționalei.

„Zece ani te urăsc, dar te iubesc o zi, așa a ajuns 'Generația de Aur' azi. Ar trebui ca ei să fie mai apropiați de națională. Eu mă chinui și tot spun că toate cluburile din Liga 1, dar și FRF-ul, să nu mai ia cotizație la copii. Ar veni iar copiii la fotbal. Nu putem crește fotbaliști cu cotizații la copii! Asta este secretul. Eu l-aș pune pe Sabău la națională. Discuțiile sunt făcute cum că vine Hagi. Îi doresc succes, dar în același timp trebuie să-i spun că e mai greu la națională. Să sperăm că viitorul selecționer va face mai multe decât nea Mircea. Îmi pare rău de el, dar tot acești jucători vor fi”, a mai adăugat fostul internațional.