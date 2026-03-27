Naționala României a ratat prezența la Cupa Mondială din 2026, iar Mircea Lucescu se pregătește să părăsească funcția de selecționer după meciul amical de marți, 31 martie, împotriva Slovaciei. În spațiul public, Gică Hagi (61 de ani) este dat drept înlocuitorul cert, urmând să fie prezentat la jumătatea lunii aprilie.

Condiția care poate schimba soarta băncii tehnice

Deși revenirea tehnicianului la cârma tricolorilor pare iminentă, Giovanni Becali (73 de ani) a adus în discuție un scenariu complet diferit. Impresarul a transmis că i-ar putea pune pe masă „Regelui” o propunere importantă venită din străinătate în următoarele zile, ceea ce l-ar devia pe antrenor de la drumul spre echipa națională.

„S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva. Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Gică Hagi a mai antrenat selecționata României în anul 2001, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Mandatul său s-a terminat după pierderea barajului de calificare la Cupa Mondială din 2002 în fața Sloveniei. De-a lungul timpului, el a mai pregătit echipe precum Galatasaray, Bursaspor, Poli Timișoara, FCSB și Farul Constanța.