România a pierdut cu Turcia la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, scor 0-1, și a ratat orice șansă de a obține accederea la turneul final.

CM 2026 va fi în vară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Turcia poate ajunge la Mondial dacă trece de Kosovo în finala barajului.

Gică Hagi, întrebat direct după ce România a ratat calificarea la CM 2026: ”Salvați dumneavoastră naționala?”

Gică Hagi a fost prezent la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, iar la întoarcerea în țară a vorbit cu reprezentanții mass-media.

Printre altele, a fost întrebat și dacă va salva naționala, în ideea că Hagi este favorit să preia prima reprezentativă după mandatul lui Mircea Lucescu.

Fostul antrenor de la Farul a evitat însă orice răspuns.

”(n.r. Salvați dumneavoastră naționala?) Nu e un subiect pe care trebuie să-l vorbim acum. Eu am fost doar în tribună, m-am uitat la meci. Vom vedea. Nu știm niciodată.

(n.r. Credeți că se poate construi echipa națională?) Echipa națională nu se construiește. Nu naționala trebuie că construim. Mentalitatea! Dacă tot vorbim de construcție, trebuie să construiești o mentalitate!”, a spus Gică Hagi.