Ne-a dat HATTRICK! NU EXISTI daca nu-ti da gol Haaland! :)) Romania, pe lista de victime CELEBRE a starului MONDIAL din echipa Norvegiei

Norvegia a avut nevoie de numai 13 minute pentru a deschide scorul in fata Romaniei.

Haaland a marcat in minutul 13. Atacantul lui Dortmund a scapat pe un culoar vazut fantastic de Odegaard si l-a batut pe Tatarusanu. Haaland ne plaseaza intr-o companie selecta. Victimele sale din ultimul an stralucesc in fotbalul mondial. Bayern, PSG, Napoli sau Liverpool au luat toate gol de la pustiul senzatie in varsta de 20 de ani al Norvegiei!

Tot Haaland a marcat si in minutul 64 pentru norvegieni. A fost reusita din care s-a facut 3-0. Mingea a venit tot de la Odegaard, care a ramas singur dupa ce toata apararea Romaniei a iesit gresit la offside.

Dupa o actiune personala superba, Haaland si-a completat hattrick-ul in minutul 74 cu un sut tun de la marginea careului.

Tweet Ciprian Tatarusanu haaland Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!