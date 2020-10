Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri ale echipei nationale a Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

UPDATE 10:50: "Generatia asta nu are un lider"

Florin Raducioiu a vorbit despre meciurile echipei nationale a Romaniei din aceasta perioada. Fostul jucator a comentat echipa de start trimisa de Mirel Radoi in teren in Islanda si a punctat ce trebuie sa se intample in meciul cu Norvegia.

"Nu a convins acest prim '11' pe care l-a ales Radoi cu Islanda, cred ca vor fi schimbari cu Norvegia. Cine va intra, va trebui sa aiba o cu totul alta atitudine in joc. Atitudinea nu mi-a placut deloc in Islanda. Era un meci foarte important, esential pentru a ne da sperante de a ne califica. Ma asteptam mai mult de la Stanciu, de la Maxim, jucatori care trebuie sa traga echipa dupa ei prin tehnica lor si prin actiunile individuale.

Se vorbeste de un lider, nu il avem. Liderul nu l-am gasit, nu exista. Eu zic ca liderii se nasc. Noi am avut lideri in echipa, am avut foarte multi in generatia mea. I-am avut pe Gica Popescu, pe Gica Hagi, apoi generatia lui Chivu, Mutu. Deci eu zic ca acesti baieti se nasc pentru a deveni lideri. Generatiile acestea nu ne-au dat un lider adevarat, nu ne-au dat un jucator cu personalitate care sa se impuna atat in vestiar, cat si pe teren.

Cat de vinovat este Mirel pentru situatia actuala? Bineinteles ca intotdeauna antrenorul este de vina pentru o necalificare, este in mare parte vinovat pentru echipa pe care a facut-o. E usor acum sa il criticam, dar el insusi a declarat ca e vinovat. A gresit cu siguranta in alcatuirea echipei, a gresit si in acea schimbare cu 3 atacanti. Mi s-a parut prea mult", a declarat Raducioiu, potrivit TelekomSport.

UPDATE 10:10: Conditii meteo nefavorabile in Norvegia

"Tricolorii" s-au antrenat aseara in conditii meteo nefavorabile. Ploua torential la Oslo de cateva zile, iar ultima sedinta de pregatire a avut loc pe un alt stadion, nu pe cel pe care este programata partida, pentru ca gazonul sa arate cat mai bine in aceasta seara.

Imagini de la ultimul antrenament inaintea duelului cu Haaland & co. sunt disponibile aici.

UPDATE 09:05: Rezultate negative la testele Covid-19

Echipa nationala a ajuns vineri in Norvegia, iar sambata a mai efectuat un test pentru Covid-19, la mai putin de 5 zile de la ultima testare.

In aceasta dimineata, lotul Romaniei a primit in cantonamentul de la Radisson Nydalen rezultatul testului Covid-19. Vestile sunt bune: toti "tricolorii" si membrii staff-ului au rezultate negative.

In aceasta seara, de la ora 19:00, echipa nationala a Romaniei joaca meciul din a treia etapa a Nations League, impotriva Norvegiei.

Dupa primele doua etape, "tricolorii" sunt lideri in clasamentul Grupei 1 din Liga B, avand 4 puncte. In primele doua etape, baietii lui Mirel Radoi au remizat, scor 1-1 cu Irlanda de Nord, si s-au impus in Austria cu scorul de 3-2.

Norvegia este pe locul 3, la egalitate de puncte (3) cu Austria. In primele etape, echipa lui Haaland a fost invinsa de austrieci cu scorul de 2-1, si a castigat duelul cu Irlanda de Nord, scor 5-1.

Echipele nationale ale Norvegiei si Romaniei s-au intalnit de 6 ori de-a lungul istoriei. Primele partide au avut loc la inceputul anilor '80, iar ultimele dueluri directe au fost programate anul trecut, in iunie si octombrie, ambele meciuri incheindu-se cu scor de egalitate (1-1, respectiv 2-2).

De altfel, doar doua meciuri s-au incheiat cu victoria uneia dintre parti, fiecare reprezentativa reusind cate un succes cu 1-0. Celelalte 4 intalniri directe s-au terminat la egalitate.

Meciul dintre Norvegia si Romania este programat de la ora 19:00 si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Echipele probabile

Norvegia: Jarstein - Elabdellaoui, Strandberg, Ajer, Linnes - Elyounoussi, Berge, Normann, J. King - Sorloth, Haaland

Romania: Tatarusanu - Hanca, Burca, Tosca, Bancu - Marin, Cretu - Hagi, Stanciu, Maxim - Puscas