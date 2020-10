"Tricolorii" au ajuns in Norvegia! Ce program au pana la duelul cu Haaland si ce decizie de ULTIMA ORA a luat UEFA din cauza conditiilor meteo

Romania infrunta pe 11 si pe 14 octombrie, Norvegia si Austria, in doua partide din Nations League, care vor fi transmise in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Echipa nationala a ajuns vineri seara la Oslo, acolo unde va lupta impotriva lui Haaland & co. pentru a ramane in fruntea clasamentului grupei din Nations League.

"Tricolorii" sunt neinvinsi de la infiintarea competitiei, din 2018, record pe care il mai detin doar reprezentativele Portugaliei si Georgiei.

Baietii lui Mirel Radoi au plecat in Norvegia din Islanda. Potrivit reprezentantilor FRF, "zborul a durat aproximativ doua ore si jumatate, iar la aterizare, cu sprijinul autoritatilor norvegiene, in urma demersurilor FRF, echipa a beneficiat de o procedura simplificata de tranzit.

Delegatia Romaniei este cazata la hotelul Radisson Blu Nydalen din Oslo si, la fel ca in Islanda, poate parasi cantonamentul doar pentru antrenamentul oficial si pentru meci, in contextul normelor norvegiene privind pandemia."

Pana la meciul programat duminica, de la ora 19:00, si care va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO, "tricolorii" vor face un antrenament astazi, cu 24 de ore inainte de fluierul de start.

UEFA a decis ca antrenamentele oficiale programate ale ambelor echipe sa aiba loc pe arena Bislett din Oslo, nu pe Stadionul Ullevaal, unde erau programate initial si unde se va disputa partida.

Decizia a fost luata in contextul in care ploua continuu de ceva vreme la Oslo, aceleasi conditii meteo fiind prognozate pana duminica dupa-amiaza. De asemenea, pe Ullevaal s-a disputat joi semifinala barajului EURO dintre Norvegia si Serbia (1-2 dupa prelungiri), iar terenul nu poate rezista in conditii optime sub influenta tuturor factorilor.

Pana la antrenamentul programat la ora 19:00, de la ora 12:00 Mirel Radoi si Ianis Hagi vor participa la conferinta de presa dinaintea partidei.