"Nu mergem sa dam cu sapa!" Manea, pregatit de duelul cu Haaland si Odegaard! Primele declaratii ale fundasului dupa drama din Islanda 

Norvegia - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro duminica, 11 octombrie de la 19:00!

Romania s-a deplasat in Norvegia pentru partida din Nations League, iar jucatorii lui Radoi sunt pregatiti sa spele rusinea cu Islanda si sa ii invinga pe norvegieni, chiar la ei acasa.

Cristi Manea, fundasul trimis titular de Radoi cu Islanda a vorbit despre partida de cosmar de la Reykjavik si a prefatat duelul cu Norvegia in cel mai recent interviu.

"Totul este mental, dupa parerea mea, eu cred ca daca esti puternic psihic poti, nu conteaza o zi sau doua in plus sau in minus.

A fost un meci dificil, toate la nationala sunt foarte grele, e o bucurie sa imbrac tricoul echipei nationale si imi pare rau ca nu am reusit sa ne calificam.

Eu cred ca adevarata fata a Romaniei a fost cu Austria, nu in Islanda. Se poate intampla sa pierzi un meci, dupa parerea mea, am avut si putina nesansa, puteam sa mai beneficiem si de un penalty, dar asta este in fotbal, azi esti bun, maine nu mai esti.

Nu pot sa spun care este diferenta intre meciurile de la nationale si cele de la echipa de club, depinde de adversar, poate unii sunt mai puternici fizic, poate unii sunt mai tehinici, dar sunt destul de dificile si cu un ritm destul de ridicat.

Norvegia e un adversar foarte puternic, cu jucatori care joaca in campionate puternice, dar cred ca daca ne vom face jocul si vom fi cel putin la fel de seriosi, vom avea sansa noastra", a spus Cristi Manea pentru FRF TV.

Intrebat de vremea din Norvegia si daca le va fi dificil sa joace pe ploaie, Manea a raspuns transant: "Facem ce ne place, nu mergem la munca sa dam cu sapa, mergem pe teren, imbracam tricoul nationalei si sa dam ce avem mai bun. Nu e important ce a fost, ci important e ce vei face acum. Nu poti trai din trecut".

Norvegia - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro duminica, 11 octombrie de la 19:00!