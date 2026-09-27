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La finalul primei reprize, echipa gazdă conducea deja cu scorul de 5-0, după o dublă semnată de Christopher Douglas (minutele 1 și 21), și câte un gol marcat de Dion Pereira (minutul 16), D'Andre Bishop (minutul 35) și Kayonte George (minutul 43).

După pauză, naționala statului Anguilla a încercat să mai reducă din diferență, însă fără succes. În schimb, a reușit să își lase adversara nouă jucători și totul datorită lui Aedan Scipio, un jucător cu un aspect absolut neobișnuit.

Scipio iese în evidență prin părul său lung până aproape de călcâie, pe care îl poartă împletit în mai multe codițe.

Scipio a intrat pe teren în minutul 69 și în mai puțin de 30 de minute a reușit să își elimine doi adversari, pe Keon Green, care abia intrase pe teren, și pe Shalon Knight. Niciunul nu s-a putut abține și în timpul duelurilor cu Scipio l-au tras de păr pe fotbalistul din Anguilla.