Brazilianul, în vârstă de 53 de ani, a participat la Portugal Football Summit, unde a vorbit despre situația care i-a afectat serios finanțele. Roberto Carlos estimează că a câștigat aproximativ 160 de milioane de euro pe parcursul carierei, în care a evoluat pentru formații precum Inter, Real Madrid și Fenerbahce.

„Am avut probleme cu oameni care mi-au golit contul. Am pierdut 99% din tot ce am câștigat din fotbal”, a declarat fostul internațional brazilian.

Roberto Carlos: „Am primit un teanc de documente despre care nu știam nimic”

Roberto Carlos a explicat că situația a avut legătură cu probleme provocate de foști reprezentanți, dar și cu familia. „Am avut o problemă familială foarte serioasă. Joi m-am culcat la miezul nopții, iar vineri am primit un teanc de documente despre care nu știam nimic. Atunci mi-am dat seama că îmi pierdusem toată istoria”, a povestit brazilianul.

Fostul campion mondial din 2002 și-a recunoscut propriile greșeli și a transmis un avertisment generației tinere: „Am făcut greșeli și de aceea le cer jucătorilor mai tineri să nu facă la fel”.

Roberto Carlos susține că s-a pregătit pentru viața de după fotbal înainte de retragere. A obținut licența de director sportiv și a continuat să lucreze cu mai multe branduri, iar în prezent este și ambasador al lui Real Madrid.