Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu

Echipa națională a României va juca semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 împotriva Turciei, iar meciul se joacă pe 26 martie.
În cazul în care România va trece de Turcia, adversara din finala barajului va fi câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, iar partida ar urma să se joace pe 31 martie.
Ioan Ovidiu Sabău nu ar refuza echipa națională
Mircea Lucescu se va afla pe banca naționalei pentru meciul cu Turcia și pentru posibilul duel cu Slovacia sau Kosovo, care ar decide soarta calificării României la Campionatul Mondial.
În cazul în care naționala României va rata calificarea, cel mai probabil Mircea Lucescu va părăsi banca echipei naționale.
Ioan Ovidiu Sabău a fost întrebat dacă ar vrea să preia echipa națională a României în cazul în care Mircea Lucescu ar pleca.
„Dacă aș antrena echipa națională? Nu-mi pot permite să spun în momentul de față pentru că este domnul Lucescu și e prea important pentru mine ca antrenor și om și nu mi-aș permite să...
(n.r. - În cazul în care nu ar mai fi) Da, mă gândesc, sigur, orice antrenor, care, așa cum am fost și ca jucător, mi-am dorit foarte mult să ajung la echipa națională.
Mi-am fixat obiectivul pe termen scurt de fiecare dată, la juniori să joc titular, pe urmă să prind prima echipă, apoi să plec la un club important din România, la Dinamo cum ar fi, să joc aici a fost fantastic. Am reușit să prind echipa, după care echipa națională.
Și ca jucător am început de la Liga 3, ușor, pași mărunți, dar siguri, de verificare, de maturizare, să văd ce înseamnă meseria asta de antrenor.
Sigur că nu aș putea să spun că nu mi-aș dori să antrenez echipa națională, de ce nu? Ar fi un obiectiv și o provocare extraordinară pentru mine dacă s-ar întâmpla acest lucru”, a spus Sabău la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.
Ioan Ovidiu Sabău le-a antrenat de-a lungul carierei pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, FCM Târgu Mureș, Rapid, ASA Târgu Mureș și ”U” Cluj.