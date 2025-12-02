Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu

Echipa națională a României va juca semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 împotriva Turciei, iar meciul se joacă pe 26 martie.

În cazul în care România va trece de Turcia, adversara din finala barajului va fi câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, iar partida ar urma să se joace pe 31 martie.



Ioan Ovidiu Sabău nu ar refuza echipa națională



Mircea Lucescu se va afla pe banca naționalei pentru meciul cu Turcia și pentru posibilul duel cu Slovacia sau Kosovo, care ar decide soarta calificării României la Campionatul Mondial.

În cazul în care naționala României va rata calificarea, cel mai probabil Mircea Lucescu va părăsi banca echipei naționale.

Ioan Ovidiu Sabău a fost întrebat dacă ar vrea să preia echipa națională a României în cazul în care Mircea Lucescu ar pleca.

