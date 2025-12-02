Cristi Borcea l-a numit pe urmașul lui Mircea Lucescu! Alegerea surprinzătoare pentru banca naționalei României

Cristi Borcea a fost prezent la premierea filmului în patru episoade „Mutu Il Fenomeno”, care va putea fi urmărit în exclusivitate VOYO.

Fostul patron de la Dinamo a vorbit despre momentele importante ale lui Adrian Mutu de la Dinamo, dar și despre cariera fotbalistului.



Cristi Borcea îl vede pe Adrian Mutu următorul selecționer al echipei naționale



Borcea a explicat că este convins că „Briliantul” o să își găsească o echipă în cel mai scurt timp, după ce ultima „aventură” ca tehnician la Petrolul nu a fost reușită.

Omul de afaceri este chair convins că următorul selecționer, după ce Mircea Lucescu va părăsi naționala, ar putea fi chiar Adi Mutu.