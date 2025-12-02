Cristi Borcea l-a numit pe urmașul lui Mircea Lucescu! Alegerea surprinzătoare pentru banca naționalei României

Cristi Borcea l-a numit pe urmașul lui Mircea Lucescu! Alegerea surprinzătoare pentru banca naționalei României
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Borcea a fost întrebat despre viitorul selecționer al naționalei României.

nationala romaniei Romania Adi Mutu selectioner Mircea Lucescu Cristi Borcea
Cristi Borcea a fost prezent la premierea filmului în patru episoade „Mutu Il Fenomeno”, care va putea fi urmărit în exclusivitate VOYO.

Fostul patron de la Dinamo a vorbit despre momentele importante ale lui Adrian Mutu de la Dinamo, dar și despre cariera fotbalistului.

Cristi Borcea îl vede pe Adrian Mutu următorul selecționer al echipei naționale

Borcea a explicat că este convins că „Briliantul” o să își găsească o echipă în cel mai scurt timp, după ce ultima „aventură” ca tehnician la Petrolul nu a fost reușită.

Omul de afaceri este chair convins că următorul selecționer, după ce Mircea Lucescu va părăsi naționala, ar putea fi chiar Adi Mutu.

„A avut mentalitate de învingător de mic copil și a demonstrat, a trecut prin momente grele și a trecut pe la echipe mari. În Italia este foarte greu să ajungi să joci.

(n.r. Îi urați să își găsească o echipă cât mai repede, să îl vedeți antrenor?) Sigur o să își găsească, la cum îl cunosc, mai are încă multe de arătat și cu siguranță vrea să dea înapoi ce a primit de la fotbal.

Diferența de nivel dintre fobalul românesc din trecut și cel din ziua de azi se vede și la echipa națională. Nu poate să vină mai bun și mai util decât nea' Mircea.

(n.r. Îl vedeți pe Mutu la echipa națională?) Da, următorul selecționer al echipei naționale cred că Mutu va fi.”, a spus Cristi Borcea.

Adrian Mutu a rezistat doar trei lui pe banca Petrolului, echipă de care s-a despărțit la mijlocul lunii martie a acestui an.

Echipele antrenate de fostul atacant sunt România U21, FC Voluntari, Wahda Reserve, FCU Craiova, Rapid, Neftchi PFK, CFR Cluj și Petrolul.

