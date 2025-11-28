Vineri, Rapid a primit vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc în Giulești, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost LIVE TEXT AICI pe Sport.ro.
Mircea Lucescu, surprins la Rapid - Csikszereda
La meci, în loja VIP, au fost surprinși de camerele TV selecționerul României, Mircea Lucescu, și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță.
Foto: Captură TV
Echipele de start
- Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila.
Antrenor: Costel Gâlcă
Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor
- Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Ceara, Jebari, Bodo - Eppel
Antrenor: Robert Ilyeș
Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely
Rapid - Csikszereda, înainte de meciul direct
Rapid vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în deplasarea de la CFR Cluj și se află în continuare pe primul loc în Superliga cu 35 de puncte. Giuleștenii sunt la două și trei „lungimi” de urmăritoarele FC Botoșani, respectiv Universitatea Craiova.
De cealaltă parte, nou-promovata Csikszereda se situează pe poziția a 14-a în clasament, la opt puncte de ultima clasată Metaloglobus. Ciucanii vin după victoria din etapa trecută, când s-au impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.