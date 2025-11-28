GALERIE FOTO Unde a fost surprins Mircea Lucescu vineri seară

Mircea Lucescu, selecționerul României
Mircea Lucescu (80 de ani) este selecționerul României.

Mircea Lucescu Rapid Csikszereda
Vineri, Rapid a primit vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc în Giulești, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost LIVE TEXT AICI pe Sport.ro.

Mircea Lucescu, surprins la Rapid - Csikszereda

La meci, în loja VIP, au fost surprinși de camerele TV selecționerul României, Mircea Lucescu, și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță.

Foto: Captură TV

Echipele de start

  • Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila.

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Antrenor: Robert Ilyeș

Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely

Rapid - Csikszereda, înainte de meciul direct

Rapid vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în deplasarea de la CFR Cluj și se află în continuare pe primul loc în Superliga cu 35 de puncte. Giuleștenii sunt la două și trei „lungimi” de urmăritoarele FC Botoșani, respectiv Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, nou-promovata Csikszereda se situează pe poziția a 14-a în clasament, la opt puncte de ultima clasată Metaloglobus. Ciucanii vin după victoria din etapa trecută, când s-au impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.

