NORVEGIA - ROMANIA, vineri la PRO TV! Chipciu: "Suntem obligati sa castigam meciul asta!"

Norvegia - Romania se vede la PRO TV, vineri, de la 21:45.

Romania intalneste vineri Norvegia, intr-un meci capital pentru calificarea la Euro.

"Suntem obligati sa castigam, daca vrem sa ne calificam la Euro", spune Chipciu, care este constient ca vom avea in fata o nationala solida, comparabila cu Suedia, care ne-a invins in martie.

"Suedia e echipa puternica, are jucatori care evolueaza la echipe mai puternice decat unde jucam noi. Si Norvegia cam la fel".

Lui Chipciu i-a expirat imprumutul la Sparta Praga si revine la Anderlecht.

"Lumea a scris ca n-am reusit la Anderlecht, dar am luat titlul acolo dupa 5 ani, am fost si in echipa sezonului."

La fel ca Alex Baluta, care a spus saptamana trecuta ca nu s-ar intoarce la Craiova, nici Chipciu nu vrea sa auda de o revenire in Liga I.

"La Steaua nu o sa ma mai intorc niciodata ca fotbalist, pentru ca nu mai vreau!"