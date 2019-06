S-a incheiat cariera de antrenor a lui Marius Lacatus? OPINIE: "Ce patron de Liga I mai are curaj sa il angajeze?"

Marius Lacatus si-a dat demisia de la CSA Steaua, dupa ce a ratat promovarea pentru al doilea sezon la rand.

Autor: Gabriel Chirea

Dupa doua ratari ale promovarii din Liga 4, Marius Lacatus si-a cam incheiat cariera de antrenor cu pretentii si si-a consumat creditul pe care il avea fata de fanii stelisti.

Ca fotbalist, Marius Lacatus este o legenda a Stelei. A jucat 14 ani in Ghencea (1983-1990, 1993-2000), a castigat Cupa Campionilor Europeni (1986), Supercupa Europei (1986), a cucerit 10 titluri de campion al Romaniei, 6 Cupe ale Romaniei, 3 Supercupe ale Romaniei, a mai jucat inca o finala (1989) si o semifinala de Cupa Campionilor Europeni (1988), a intrat de 3 ori in grupele Champions League. A mai jucat la FC Brasov, Fiorentina, Real Oviedo si FC National, a stralucit cu nationala Romaniei la Mondialul din 1990 si a fost in lot la Europeanul din 1996 si la CM 1998, si, desi a avut episoade de „turbare” (Camacho, Vujacici, Ardeleanu, etc.), care i-au patat serios imaginea, el a ramas in istorie ca unul dintre marii atacanti ai Romaniei, prin spiritul sau de sacrificiu, viteza, combativitate si prin executiile extraordinare.

Ca antrenor insa, a antrenat 13 echipe in 18 ani, fara sa castige niciun trofeu. Cand unii, printre care si eu, au atras atentia, in urma cu 2 ani de zile, ca nou-infiintata echipa a MApN nu trebuia sa fure startul prin inscrierea direct in Liga 4, iar Marius Lacatus, Adrian Bumbescu, Fane Iovan si Ion Ion nu sunt oamenii potriviti ca sa administreze un proiect de asemenea anvengura, fanii stelisti au ripostat ca ei sunt legende ale clubului si se vor descurca foarte bine.

Anul trecut, CSA Steaua a avut scuza ca a ratat promovarea in fata Academiei Rapid, un club despre care s-a spus ca era mai bine finantat si ca avea un sprijin politic mai consistent, iar directorul tehnic Lacatus si-a ascuns nereusita, aruncand toata vina pe antrenorul Ion Ion, care a fost demis. Insa Lacatus devenise "creierul" clubului, creionase strategia si alcatuise lotul de jucatori, cumparand o intreaga echipa de juniori de la o scoala bucuresteana de fotbal, in mod inexplicabil, dupa ce se laudase ca vazuse zeci de meciuri si sute de jucatori pentru a face scouting pentru noua sa echipa.

Sezonul acesta, cu un buget marit si un lot intarit cu jucatori, dintre care unii au prins chiar si meciuri in Liga 1, Lacatus, de asta data cu titulatura de antrenor principal, a reusit "performanta" sa nu castige play-off-ul Ligii 4 Bucuresti, desi era mai greu sa nu se impuna in acest turneu si, apoi, in barajul cu campioana judetului Calarasi, decat sa ramana in continuare in Liga 4. Cu un stil de antrenorat perimat, cu o atmosfera la echipa à la anii ’80, cu iesiri in timpul meciurilor la limita dintre criza de nervi si sindromul Tourette (cine a stat vreodata in spatele bancii lui de rezerve stie ce spun), Lacatus a fost dovada ca MApN a facut o greseala imensa, atunci cand le-a dat puterea deplina fostilor fotbalisti ca sa directioneze Steaua luata inapoi de Talpan pe drumul dorit de ei.

Dupa ce a pierdut a doua promovare consecutiva din Liga 4, adica nu a reusit sa iasa din fotbalul amator, cariera lui Lacatus ca antrenor cu pretentii pare sa se fi sfarsit. Ce patron sau conducator din Liga 1 ar mai avea acum curaj sa ii lase pe mana o echipa profesionista? Cum mai poate promite Lacatus castigarea vreunui trofeu, cand Steaua lui, sustina la fiecare meci de mii de fani din tribuna, nu a reusit sa surclaseze niste echipe care nu fac antrenament in fiecare zi? Cum sa mai vrea sa antreneze in Liga 1, cand echipa lui are un portar care nu stie sa degajeze mingea, il are ca om de baza in aparare pe fiul antrenorului cu portarii, are in atac doi brazilieni doar in acte, pentru ca au o tehnica mai slaba decat ospatarii de pe Copacabana, are jucatori tineri cu burta si cu kilograme in plus, tactica echipei e sublima, dar lipseste cu desavarsire, iar in doi ani nu a reusit sa inventeze un fotbalist care sa traga echipa dupa el?



Aventura lui Lacatus la Steaua Armatei nu are cum sa continue. Licenta lui Pro UEFA s-a transformat in Licenta Contra Liga 3 a Stelei. Pana la urma, cum putea sa reinventeze el acest club legendar, daca a fost antrenor la FCSB-ul lui Becali de trei ori si parea dispus sa vina in fuga de fiecare data cand ii cerea latifundiarul? Steaua trebuie sa ii multumeasca lui Lacatus pentru ce a facut ca jucator si sa isi vada de drumul ei cu un alt antrenor.