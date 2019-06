BREAKING NEWS | Lacatus, out de la CSA Steaua dupa ce a ratat promovarea pentru al doilea an la rand!

CSA Steaua a ratat promovarea pentru al doilea an la rand, iar Marius Lacatus este "out" de la carma Stelei Armatei.

CSA Steaua a ramas fara antrenor dupa ce a ratat pentru al doilea an la rand promovarea din liga a patra in liga a treia. Ieri, echipa Armatei a fost invinsa in Play Off-ul ligii a patra de Carmen Bucuresti, scor 1-0. La finalul partidei, ultrasii de la Peluza Sud au facut un scandal monstru.

Marius Lacatus, out de la CSA Steaua



In urma ratarii promovarii, Marius Lacatus este out de la CSA Steaua. Publicatia ziare.com anunta, citand surse apropiate clubului sportiv al Armatei, ca Lacatus si-a prezentat demisia fara a mai astepta discutia decisiva cu Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul CSA Steaua.

Marius Lacatus a ratat anul trecut promovarea din postura de director tehnic dupa ce echipa Armatei s-a batut cu Rapidul. Anul acesta, ros-albastrii au condus intreg sezonul seria Bucuresti, dar au pierdut in Play Off in fata lui Carmen Bucuresti.

Lacatus, bagat in sedinta si de ultrasi



Dupa meciul pierdut cu 0-1 in fata celor de la Carmen, Lacatus a fost "bagat in sedinta" de ultrasii CSA, care l-au acuzat ca a refuzat propunerile facute de ei, legate de aducerea unor fotbalisti precum Janos Szekely, Rafal Grzelak si Pawel Golanski.