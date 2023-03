Nicolae Stanciu a vorbit după meci despre „dubla” selecționatei lui Edward Iordănescu cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1) și a evidențiat faptul că obiectivul a fost îndeplinit, având în vedere cele șase puncte obținute.

Nicolae Stanciu a explicat „bijuteria” reușită în România - Belarus

De asemenea, „tricolorul” a spus câteva cuvinte și despre golul reușit marcat în minutul 17, când a șutat excepțional dintr-o lovitură liberă și a dus la deschiderea scorului pentru naționala lui Edward Iordănescu.

„Nu cred că sunt foarte multe de comentat. Ăsta era obiectivul nostru: șase puncte din cele două meciuri. L-am îndeplinit, nu ne interesează modul cum am jucat. Asta vom vedea la analiza din iunie, când vom vedea cu staff-ul.

Probabil toți colegii se așteptau să dau la poartă. Am spus că am mai marcat din poziția aia, dar nu am prins mai deloc lovituri libere pe zonă centrală aici la națională și e păcat, că avem executanți foarte buni. Dar până la urmă contează doar rezultatul. Pot să nu marchez niciun gol, să câștige echipa, asta e important pentru mine.

Contează foarte mult, pentru noi cel puțin. Poate nu suntem încă unde ne dorim ca exprimare în joc, dar ceea ce s-a întâmplat în special în aceste opt-nouă zile și din septembrie încoace, mă bucură foarte mult. Poate din afară nu se pune mult accent, dar pentru noi era important să creăm acest grup și să vină și rezultatele.

Se poate, putem și chiar am avut șanse să majorăm diferența. Am spus și după meciul cu Andorra că și acolo cu un om în plus trebuia să ne creăm mai multe ocazii de gol. Dar cu timpul se rezolvă. Să închidem meciul când avem șansa.

Din punctul meu de vedere, ar putea fi decisivă dacă vom scoate două rezultate pozitive. Minim patru puncte, la asta mă refer. Și d-asta zic că ar putea fi oarecum decisivă. Am lua o opțiune serioasă calificarea”, a spus Nicolae Stanciu la televiziunea Digi Sport.

România - Belarus 2-1

„Tricolorii” au început în forță meciul de pe Arena Națională. Nicolae Stanciu a înscris o bijuterie în minutul 17, iar Andrei Burcă a majorat diferența doar două minute mai târziu.

Înainte de fluierul final al primei reprize, Tudor Băluță s-a accidentat, iar Edward Iordănescu a fost forțat să facă o schimbare, introducându-l, în consecință, pe Alexandru Cicâldău pe suprafața de teren.

În partea a doua a meciului, partida a fost mai tăcută. Cu toate astea, Vladislav Morozov a redus din diferență în minutul 86, dar prea târziu ca Belarus să smulgă un rezultat de egalitate.

Echipele de start:

România: Radu – Manea, Drăgușin, Burcă, Opruț – R. Marin, Băluță, Stanciu-cpt. – Moruțan, Alibec, Man

Rezerve: Niță, Moldovan – Rațiu, Rus, Cicâldău, Munteanu, Olaru, M. Marin, Dobre, Tănase, Oct. Popescu, Sorescu

Selecționer: Edward Iordănescu

Belarus: Plotnikov - Bykov, Volkov, Khaderkevich, Malkevich - Kovalev, Selayava, Yablonski, Ebong - Bakhar, Khvaschinski

Rezerve: Makavchik, Kudravets - Stepanov, Shvetsov, Polyakov, Shauchenka, Bacharou, Yuzepchuk, Kalpenko, Grechikho, Klimovich, Marozau

Selecționer: Georgi Kondratiev