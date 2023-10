Ungaria recomandă delegației României să nu iasă din hotel cu însemnele țării! Cum a reacționat Mihai Stoichiță când a auzit 

Pentru că țara de disputare a meciului din preliminariile EURO 2024 va fi Ungaria, federația maghiară a transmis un mesaj delegației noastre.

Federația Maghiară de Fotbal a recomandat delegației României să nu iasă pe străzi cu însemnele țării! Dat fiind contextul istoric dintre cele două țări și starea de tensiune prezentă și în ziua de azi, maghiarii vor să elimine orice posibilitate de conflict între fanii unguri și delegația tricoloră.

FRF a fost înștiințată de câteva zile de acest aspect, dar forul condus de Răzvan Burleanu nu a comentat și punctual cele aflate și apărute în presă. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Română de Fotbal, a comentat ușor pe lângă subiect informațiile.

”Îți dai seama că noi nu mergem acolo la plimbare, dar vreau să îți pun o întrebare. Noi nu jucăm cu Ungaria acum, jucăm cu Belarus. Adică Ungaria are meci cu Serbia a doua zi după noi. Nu știu de treaba asta, dar să-ți spun ceva. Eu acum doi ani de zile am fost la Budapesta la Campionatul European de tineret cu Mutu.

Ți-am spus o realitate pe care am trăit-o atunci. Mașină cu numere de România, cu însemnele României pe trening. Nu am avut probleme, acum nu înțeleg de ce am avea pentru că nu jucăm cu Ungaria”, a fost reacția lui Mihai Stoichiță, conform Fanatik.

România, meci capital pentru calificarea la EURO 2024

Selecționata lui Edward Iordănescu se află în acest moment pe locul 2 în Grupa I, cu 12 puncte. Tricolorii se situează la două puncte în spatele liderului Elveția și la un singur punct în fața locului trei ocupat de Israel. Duelul cu Belarus va avea, așadar, loc în Ungaria.

Stadionul ”Szusza Ferenc” a fost inaugurat la 17 septembrie 1922 și a fost renovat în perioada 2000-2001. Capacitatea sa e de 12.670 de locuri. Arena poartă numele fostului mare atacant din Ungaria, Ferenc Szusza, care a decedat în 2006 la vârsta de 82 de ani. Născut la 1 decembrie 1923, fosta legendă a maghiarilor a prins 24 de selecții pentru reprezentativă și a reușit să marcheze 18 goluri.

Meciul cu Belarus va fi arbitrat de norvegianul Espen Eskas (35 de ani), cu Jan Erik Engan şi Isaak Elias Bashevkin asistenți.

