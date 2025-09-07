GALERIE FOTO Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport

Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cipru - România este marți seraă de la ora 21:45.

TAGS:
nationala romanieiRomaniaCipruMircea Lucescu
Din articol

România a învins-o la București pe Cipru cu 2-0 la începutul lunii iunie. Tricolorii trebuie neapărat să-i învingă pe adversari și în deplasare, la Nicosia, marți seară, de la 21:45, ca să-și păstreze șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport

  • 542776301 18482043868078473 7911957070875161762 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Facebook Naționala României

  • Naționala României se situează pe locul trei în Grupa H a preliminariilor cu șase puncte

Tricolorii sunt la trei lungimi în spatele Austriei, ocupanta poziției secunde, care are un meci în minus, și la șase puncte în spatele liderului Bosnia, cu care sunt la egalitate de meciuri.

După meciul cu Cipru, pentru România mai rămân doar trei dueluri de disputat în campania de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

În octombrie va avea loc meciul cu Austria de la București, iar în acțiunea din noiembrie au fost programate ultimele două confruntări: partida esențială cu Bosnia din deplasare și confruntarea cu San Marino de la Capitală.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 &icirc;n Rom&acirc;nia. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
ARTICOLE PE SUBIECT
Naționala Rom&acirc;niei, susținută de un fost mare campion &icirc;n Serie A: &rdquo;Sper să vă calificați la Mondial, Lucescu e extraordinar&rdquo;
Naționala României, susținută de un fost mare campion în Serie A: ”Sper să vă calificați la Mondial, Lucescu e extraordinar”
ULTIMELE STIRI
Gertmonas de la U Cluj, titular ACUM &icirc;n fața Olandei lui Gakpo și Depay! JALE &icirc;n Georgia - Bulgaria, cu Mekvabishvili și Milanov titulari
Gertmonas de la U Cluj, titular ACUM în fața Olandei lui Gakpo și Depay! JALE în Georgia - Bulgaria, cu Mekvabishvili și Milanov titulari
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: &rdquo;Transfer de mijlocul clasamentului&rdquo;
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: ”Transfer de mijlocul clasamentului”
De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori &icirc;n Italia
De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori în Italia
Pariul lui Ilie Dumitrescu &icirc;nainte de Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;100% va fi titular!&rdquo;
Pariul lui Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România: ”100% va fi titular!”
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fundaș central pentru FCSB: &rdquo;40.000&euro; pe lună&rdquo;

Fundaș central pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: &bdquo;Bun venit &icirc;n marea noastră familie&rdquo;

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: &rdquo;Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!&rdquo;

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!”

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după Rom&acirc;nia - Canada 0-3

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3

CITESTE SI
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

stirileprotv Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!