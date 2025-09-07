România a învins-o la București pe Cipru cu 2-0 la începutul lunii iunie. Tricolorii trebuie neapărat să-i învingă pe adversari și în deplasare, la Nicosia, marți seară, de la 21:45, ca să-și păstreze șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
GALERIE FOTO Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport
Cipru - România este marți seraă de la ora 21:45.
România a învins-o la București pe Cipru cu 2-0 la începutul lunii iunie. Tricolorii trebuie neapărat să-i învingă pe adversari și în deplasare, la Nicosia, marți seară, de la 21:45, ca să-și păstreze șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport
Sursă Foto: Facebook Naționala României
- Naționala României se situează pe locul trei în Grupa H a preliminariilor cu șase puncte
Tricolorii sunt la trei lungimi în spatele Austriei, ocupanta poziției secunde, care are un meci în minus, și la șase puncte în spatele liderului Bosnia, cu care sunt la egalitate de meciuri.
După meciul cu Cipru, pentru România mai rămân doar trei dueluri de disputat în campania de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
În octombrie va avea loc meciul cu Austria de la București, iar în acțiunea din noiembrie au fost programate ultimele două confruntări: partida esențială cu Bosnia din deplasare și confruntarea cu San Marino de la Capitală.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News