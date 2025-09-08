Tehnicianul cipriot este convins că "tricolorii" vor avea o misiune mult mai complicată decât în victoria de la București, scor 2-0, din cauza transformării radicale a adversarului.



Charalambous: "Au schimbat stilul de joc, filosofia"

Antrenorul liderului din Superliga a explicat că naționala țării sale are acum un nou selecționer și o abordare complet diferită, mult mai ofensivă, care i-ar putea pune în dificultate pe elevii lui Mircea Lucescu.



"Naționala Ciprului are un selecționer nou. Au schimbat stilul de joc, filosofia. Din ce am vorbit cu unii jucători și din ce am văzut, vor să joace fotbal, să domine jocul. Uneori am jucat ca o echipă mică, doar ne apăram, dar acum mentalitatea noului antrenor este să joace fotbal, să aibă posesia", a spus Charalambous, citat de as.ro.



Tehnicianul a subliniat că încrederea este la cote înalte în tabăra cipriotă și a oferit exemplul meciului recent cu Austria, pierdut la limită, scor 0-1.



"Contra Austriei au făcut un joc foarte bun și mă aștept ca România să aibă un meci foarte, foarte dificil. Am văzut meciul cu Austria, au avut ocazii mari să înscrie. La modul general, echipa Ciprului are calitate. Avem jucători buni și cred că vor veni și rezultatele", a adăugat antrenorul de la FCSB.



Deși istoricul recent este de partea României, cu trei victorii în ultimul an (3-0, 4-1 și 2-0), avertismentul lui Charalambous vine într-un context în care "tricolorii" trebuie să obțină un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele la calificare.

