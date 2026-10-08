Naționala Under 17 (în sezonul trecut, acum Under 18) a României s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial U17, care se va desfășura în Qatar în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

Ultima repetiție înainte de turneul final pentru băieții antrenați de Mircea Diaconescu a fost Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, unde micii tricolori au încheiat neînvinși: 2-0 cu Turcia, 2-2 cu țara gazdă și 1-0 cu Uzbekistan.

Tricolorii, două victorii și un egal la Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia

”În prima partidă disputată la turneul din Portugalia, România U18 a învins Turcia cu 2-0, grație golurilor marcate de Eduardo Bodnar (42′) și Andrei Niculcea (49′).

A urmat duelul cu țara gazdă, în care tricolorii s-au văzut conduși cu 2-0 în minutul 47, dar au reușit să revină spectaculos prin golurile marcate de Rareș Silitra în minutele 63 și 84.

(n.r. - cu Uzbekistan) Robert Corduneanu a marcat golul decisiv pentru tricolori în minutul 73, iar naționala noastră a încheiat turneul cu două victorii și o remiză”, a precizat FRF pe site-ul oficial.

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu la Turneul celor 4 Națiuni: jucători de la Real Madrid și AS Roma, CS Dinamo și Progresul Spartac

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia);

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria);

Mijlocași

Daniel MOTÎNTĂU (Universitatea Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal | Spania), Denys-Ioan MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

Atacanți

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Programul României la Campionatul Mondial Under 17 din Qatar

Turneul final se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

România va evolua în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, după următorul program:

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun.

Info și foto: FRF