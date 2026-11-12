Selecţionata Statelor Unite şi-a anunţat retragerea de la Cupa Mondială de fotbal Under-17 din Qatar, invocând preocupări legate de securitatea din Orientul Mijlociu, informează AFP.

"Vă scriem pentru a vă informa că am luat dificila decizie de a anula stagiul nostru de pregătire pentru Cupa Mondială, precum şi participarea noastră la turneu", a anunţat miercuri Federaţia americană de fotbal (US Soccer), într-un mesaj transmis jucătorilor.

”Având în vedere circumstanţele actuale, în special avertismentul de călătorie de nivel 3 emis de Departamentul de Stat al SUA şi directivele date personalului ambasadei şi familiilor acestora, nu mai suntem în măsură să participăm la turneu”

"Din păcate, având în vedere circumstanţele actuale, în special avertismentul de călătorie de nivel 3 emis de Departamentul de Stat al SUA şi directivele date personalului ambasadei şi familiilor acestora, nu mai suntem în măsură să participăm la turneu", a adăugat federaţia.

Conflictul din Orientul Mijlociu a început în februarie, odată cu atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, care a ripostat prin vizarea, printre altele, a ţărilor din regiune aliate cu Washingtonul.

De atunci, numeroase evenimente sportive din Orientul Mijlociu au fost anulate, amânate sau mutate. Printre exemple se numără Turneul Campioanelor la tenis (WTA Finals), care are loc anul acesta la Indian Wells (California), anularea Marelui Premiu de Formula 1 de la Jeddah (Arabia Saudită) şi mutarea Marelui Premiu de Formula 1 al Bahrainului în Malaezia.

Mai multe alte evenimente din regiune au fost, de asemenea, anulate în ultimele săptămâni din cauza atacurilor aproape zilnice cu rachete şi drone - atribuite rebelilor houthi, aliniaţi cu Iranul -, care vizau Arabia Saudită.

Selecţionata Statele Unite urma să fie una dintre cele 48 de echipe care participă la Cupa Mondială Under-17 din Qatar (19 noiembrie-13 decembrie), aceeaşi naţiune care a găzduit Cupa Mondială de seniori în 2022. SUA făcea parte din Grupa J, alături de Muntenegru, Chile, Algeria, scrie Agerpres.

FIFA a decis să organizeze Cupa Mondială Under-17 în Orientul Mijlociu pe termen lung, programând competiţia anuală în Qatar timp de cinci ani consecutivi, începând din 2025, cu scopul de a "valorifica infrastructura fotbalistică existentă în scopul eficienţei şi sustenabilităţii".

România va evolua în Grupa K, alături de Mexic, Camerun şi Venezuela.