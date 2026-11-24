CS Universitatea Cluj-Napoca a învins-o pe CSJ Teleorman Alexandria cu scorul de 64-57 (18-11, 8-17, 19-15, 19-14), luni, în Sala ''Horia Demian'', într-o partidă din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.
Universitatea Cluj - CSJ Teleorman Alexandria 64-57
Isabelle Gradwell (vezi galeria foto de mai sus) s-a remarcat de la ''U'', cu 22 de puncte, 4 recuperări.
Alina Maria Podar Decker a reuşit 14 p, 4 rec, 8 pase decisive, iar Rebecca Raluca Lipovan a contribuit cu 15 p, 6 rec, 3 pd.
Catherine Gloire Mosengo Masa a fost MVP-ul echipei oaspete, cu 21 p, 11 rec, 3 pd, informează Agerpres.
Clasamentul din Liga Națională de baschet feminin
1. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 14 puncte (7 jocuri)
2. FCC Baschet UAV Arad 13 (7)
3. CSM CSU Târgovişte 12 (7)
4. CS Rapid Bucureşti 11 (6)
5. CSJ Teleorman Alexandria 10 (7)
6. CS Universitatea Cluj-Napoca 10 (7)
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