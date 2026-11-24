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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Sorin Cârțu îi pune gând rău lui Brighton

Elevii lui Filipe Coelho sunt neînvinși după primele trei etape. Bilanțul este unul foarte bun: 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia. În urma rezultatelor, oltenii se află pe locul 8, cu opt puncte acumulate.

Pentru „Știința” urmează cel mai greu meci din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Mai exact, Universitatea Craiova se va deplasa la Brighton pentru duelul din etapa a 4-a a competiției.

Întrebat despre duelul cu britanicii, Sorin Cârțu a mărturisit că anumiți jucători „s-ar putea teme de adversari”, însă, după părerea sa, astfel de partide sunt motivul pentru care te apuci de fotbal. Oficialul „Științei” e încrezător că motivația va avea atinge cote înalte, iar fotbaliștii vor da tot ce au mai bun pe teren.

„Cu Brighton va fi alt meci, ne gândim ce echipă, ce fotbal reprezintă. Dar sunt momente pentru care te apuci de fotbal, ei la asta trebuie să se gândească.

Sigur, te poți teme de adversar, dar asta te poate face mai concentrat, să ai exprimare mai bună. De aceea ne-am luptat să iei campionatul, să mergi pe astfel de stadioane”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit Sport Total FM.