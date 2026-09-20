Cu o echipă formată în mare parte din juniori de 16-17 ani, CS Dinamo încearcă să se descurce în Liga 2, acolo unde a obținut o victorie pe terenul unei favorite la promovarea în Superligă, Chindia Târgoviște, dar a și pierdut la diferențe mari câteva meciuri din acest debut de campionat.
EXCLUSIV Copiii din Tulcea s-au făcut mari la Dinamo! Ionuț Chirilă și exemplele Ayan Anghel și Rareș Cernamoriț: ”Văd asta la ei”
Oameni de bază la CS Dinamo din Liga 2, cei doi tineri fotbaliști sunt originari din județul Tulcea.
Echipa din Ștefan cel Mare l-a transferat zilele trecute pe Aethan Yohannes, internațional american și eritreean prezentat în exclusivitate de Sport.ro, iar antrenorul Ionuț Chirilă ne-a explicat ce urmează pentru CS Dinamo.
”Până în iarnă nu mai aduc jucători, aștept să se refacă și atacantul nigerian, Peter Believe, care ne-a lipsit mult din cauza unei pubalgii, să vedem cum va arăta după perioada de pauză competițională.
Mergem înainte cu proiectul, cu copiii, pentru ei este important să joace, pentru că după un an de Liga 2 vor fi mai puternici. Văd asta la Ayan Anghel și la Rareș Cernamoriț, care au jucat campionatul trecut.
Nu e ușor, ne asumăm riscurile rezultatelor din cauza diferențelor imense de forță fizică, dar este doar o chestie de timp. Suntem o echipă care pasează foarte bine, însă pierdem duelurile 1 la 1”, a declarat Ionuț Chirilă pentru Sport.ro.
Ayan Anghel (17 ani) și Rareș Cernamoriț (19 ani), ce doi fotbaliști pomeniți mai sus, sunt titulari incontestabili la CS Dinamo.
Ambii s-au născut în județul Tulcea - Ayan chiar în orașul Tulcea, iar Rareș în comuna Murighiol - și mereu se află unul lângă altul în pozele de grup dinaintea meciurilor.
Ayan Anghel, fotbalistul de Mondial al lui CS Dinamo
Ayan Anghel a debutat în Liga 2 în august anul trecut, când avea doar 15 ani.
Antrenorul de atunci al lui CS Dinamo, Florin Bratu, l-a folosit toate cele 90 de minute în victoria 3-2 în deplasare cu AFC Câmpulung Muscel.
Fundaș central sau fundaș stânga, Ayan face parte și din naționala Under 17 a României care a obținut calificarea la Campionatul Mondial din Qatar (19 noiembrie - 13 decembrie 2026).
”Un tânăr fotbalist de la Dinamo cu buletin de Tulcea, asemenea altor copii care au început fotbalul aici, la FC Delta Tulcea sau Victoria Delta, și care, fără perspective locale, au ajuns la alte cluburi din țară”, remarca publicația locală InfoTulcea.
Iar pagina oficială CS Dinamo Fotbal sublinia zilele trecute:
”📷 Ayan, nume de internațional 🇷🇴
Convocat la reprezentativa sub 18 ani a României pentru Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, Ayan Anghel se va alătura lotului național după deplasarea la Târgu Mureș.
Ayan a jucat toate minutele pentru CS Dinamo în cele 7 etape disputate în Liga 2.
Tulceanul nostru a adunat 34 de meciuri în tricoul alb-roșu, 3 goluri și o pasă decisivă în competițiile interne. Luna trecută, pe 14 august, a împlinit 17 ani. ⚪🔴”.
Rareș Cernamoriț, căpitanul lui CS Dinamo
Rareș Cernamoriț este, la 19 ani, chiar căpitanul echipei antrenate de Ionuț Chirilă.
Fundaș central sau fundaș dreapta, a depășit și el 30 de meciuri în tricoul lui CS Dinamo.
”Născut pe 18 februarie 2007 la Murighiol, într-o localitate de lipoveni, Rareș a făcut pasul la Academia CS Dinamo în urmă cu 3 ani, fiind remarcat la Victoria Delta Tulcea.
Cernamoriț sau "Marea Neagră", cum spun ucrainenii, este unul dintre jucătorii promovați de Florin Bratu din academia clubului”, posta aceeași pagină oficială CS Dinamo Fotbal în luna februarie a acestui an.
”La Tulcea, la Victoria Delta, a făcut „naveta” vreo 80 de kilometri în fiecare zi, dus-întors.
La 14 ani şi câteva luni, Rareş avea să ajungă în primii 60 de juniori, din 1.000, monitorizaţi de FRF pentru formarea lotului naţional U15”, remarca și ziarul tulcean Delta.
”Grădinița” lui Ionuț Chirilă de la CS Dinamo în sezonul 2026-2027
Vlad Anghel (16 ani) 6 meciuri (în primele 7 etape din Liga 2 și în turul 3 din Cupa României)
Robert Lecca (16 ani) 5 meciuri
Radu Balca (16 ani) 5 meciuri
Eduard Stoicea (16 ani) 1 meci
Ștefan Dumitrache (16 ani) 1 meci
Ayan Anghel (17 ani) 8 meciuri (INTEGRALIST)
Eduard Păun (17 ani) 3 meciuri / 1 gol
Alecs Stanciu (17 ani) 1 meci
Robert Nicolae (17 ani) rezervă
Marius Ifrim (18 ani) 5 meciuri
Andrei Avram (18 ani) 3 meciuri
Denis Tudor (18 ani) 2 meciuri
Patrick Marcu (18 ani) rezervă
Alexandru Ciocan (19 ani) 8 meciuri / 1 gol
Rareș Cernamoriț (19 ani) 8 meciuri
Rareș Sebe (19 ani) 6 meciuri
Edis Amza (19 ani) 1 meci
Denis Colibășanu (19 ani) 1 meci
Info: Transfermarkt
Foto: CS Dinamo Fotbal
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