Cu o echipă formată în mare parte din juniori de 16-17 ani, CS Dinamo încearcă să se descurce în Liga 2, acolo unde a obținut o victorie pe terenul unei favorite la promovarea în Superligă, Chindia Târgoviște, dar a și pierdut la diferențe mari câteva meciuri din acest debut de campionat.

Echipa din Ștefan cel Mare l-a transferat zilele trecute pe Aethan Yohannes, internațional american și eritreean prezentat în exclusivitate de Sport.ro, iar antrenorul Ionuț Chirilă ne-a explicat ce urmează pentru CS Dinamo.

”Până în iarnă nu mai aduc jucători, aștept să se refacă și atacantul nigerian, Peter Believe, care ne-a lipsit mult din cauza unei pubalgii, să vedem cum va arăta după perioada de pauză competițională.

Mergem înainte cu proiectul, cu copiii, pentru ei este important să joace, pentru că după un an de Liga 2 vor fi mai puternici. Văd asta la Ayan Anghel și la Rareș Cernamoriț, care au jucat campionatul trecut.

Nu e ușor, ne asumăm riscurile rezultatelor din cauza diferențelor imense de forță fizică, dar este doar o chestie de timp. Suntem o echipă care pasează foarte bine, însă pierdem duelurile 1 la 1”, a declarat Ionuț Chirilă pentru Sport.ro.

Ayan Anghel (17 ani) și Rareș Cernamoriț (19 ani), ce doi fotbaliști pomeniți mai sus, sunt titulari incontestabili la CS Dinamo.

Ambii s-au născut în județul Tulcea - Ayan chiar în orașul Tulcea, iar Rareș în comuna Murighiol - și mereu se află unul lângă altul în pozele de grup dinaintea meciurilor.

Ayan Anghel, fotbalistul de Mondial al lui CS Dinamo