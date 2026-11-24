După rezultatul de la Sfântu Gheorghe, Sepsi a rămas cu 18 puncte și este la șapte distanță de locurile de play-off. Distanța față de zona retrogradabilă este, de asemenea, considerabilă, dar cu toate acesta oficialii clubului nu sunt mulțumiți de mersul lucrurilor și o schimbare la nivelul băncii tehnice este destul de probabilă în următoarea perioadă, scrie Fanatik.ro.

Ovidiu Burcă ar putea fi înlocuit la Sepsi! Marius Măldărășanu e favorit

Rămâne de văzut cum se vor ”așeza” lucrurile pentru Sepsi în următoarele etape, dar în birourile clubului s-au luat deja în calcul câteva variante pentru postul de antrenor. Favorit pentru a-l înlocui pe Burcă este Marius Măldărășanu, fostul antrenor de la Hermannstadt.

Între conducere și banca tehnică există tensiuni de ceva timp la Sfântu Gheorghe, iar lucrurile s-au amplificat după înfrângerea cu Rapid. Presiunea pusă pe Burcă s-a accentuat, chiar dacă are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, iar din acest punct de vedere Sepsi stă foarte bine.

În următoarea etapă din Superliga României, Sepsi va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, pe terenul celor de la Universitatea Cluj, una dintre echipele cu pretenții din campionatul nostru.

Ovidiu Burcă este antrenorul care a reușit promovarea cu Sepsi în Superliga României, după un singur sezon în Liga 2. A fost a doua promovare din cariera sa în primul eșalon, după cea cu Dinamo.

„Din păcate, am pierdut un meci pe două greșeli. Ultima nu o mai pun la socoteală… Cred că din punct de vedere mental a fost complicat. Ca energie, nu au fost lucruri care mi-au displăcut. Dimpotrivă. Am jucat cu mult curaj, cu multă personalitate.

﻿Trebuie să găsim echilibru între faze. Știam că Rapid are putere foarte mare în momentele de tranziție, are jucători care pot face diferența și asta s-a întâmplat. Ca joc, cred că ne-am ridicat la nivelul meciului. Din păcate, rezultatul nu este cel dorit”, a spus Burcă, la flash-interviu.