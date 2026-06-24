GALERIE FOTO Anderson Ceara, imagini din Brazilia, după ce a picat transferul la FCSB: ”Știi cum să profiți de moment”

Anderson Ceara, imagini din Brazilia, după ce a picat transferul la FCSB: ”Știi cum să profiți de moment” Fotbal intern
SPORT.RO
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Mijlocașul ar fi trebuit să fie primul transfer la FCSB în această vară.

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FCSB și Csikszereda s-au înțeles pentru mutarea lui Anderson Ceara de la Miercurea Ciuc, la București, doar că transferul a picat după ce brazilianul a efectuat vizita medicală la FCSB.

MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spunea că Csikszereda ar fi ascuns două operații la genunchi pe care le-a avut Anderson Ceara, suficient cât să-i fie periclitat transferul la fosta campioană.

Anderson Ceara, imagini din Brazilia, după ce a picat transferul la FCSB: ”Știi cum să profiți de moment”

Pe rețelele social media, Anderson Ceara a publicat câteva imagini din Brazilia, unde s-a relaxat după ce s-a încheiat sezonul. Acum e înapoi în România, unde a început pregătirea cu Csikszereda.

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  • ”Știi cum să profiți de moment”, e unul dintre comentariile de la postare. Foto: Instagram Anderson Ceara

Anderson Ceara a rupt tăcerea, după ce transferul la FCSB a picat

După ce transferul carierei sale a picat, Anderson Ceara a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare pentru ”contestatarii” săi: ”Nu am timp să plâng. Am multe obiective de atins și multe guri de închis”, a scris Anderson Ceara.

Anderson Ceava ar fi trebuit să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane cu FCSB, până în vara anului 2028, iar FK Csikszereda ar fi urmat să încaseze 450.000 de euro și 25 la sută dintr-un transfer ulterior.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a noului fotbalist al roș-albaștrilor este de 750.000 de euro. În sezonul 2025-2026, el a strâns 40 de meciuri, timp în care a marcat de șapte ori și a livrat opt pase decisive.

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