FCSB și Csikszereda s-au înțeles pentru mutarea lui Anderson Ceara de la Miercurea Ciuc, la București, doar că transferul a picat după ce brazilianul a efectuat vizita medicală la FCSB.

MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spunea că Csikszereda ar fi ascuns două operații la genunchi pe care le-a avut Anderson Ceara, suficient cât să-i fie periclitat transferul la fosta campioană.

Anderson Ceara, imagini din Brazilia, după ce a picat transferul la FCSB: ”Știi cum să profiți de moment”

Pe rețelele social media, Anderson Ceara a publicat câteva imagini din Brazilia, unde s-a relaxat după ce s-a încheiat sezonul. Acum e înapoi în România, unde a început pregătirea cu Csikszereda.