Pentru România va fi un antrenament înaintea meciului cu Austria, de duminică, din preliminariile CM 2026. De partea cealaltă, Moldova vine după rușinosul 1-11 contra Norvegiei având un nou selecționer - Lilian Popescu (51 de ani).

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"



La conferința de presă organizată la Stadionul Steaua au participat selecționerul Moldovei și mijlocașul Vadim Rață (32 de ani), care evoluează în România, la FC Argeș.



Conferința Moldovei a fost marcată de două momente mai tensionate între reporteri și reprezentanții oaspeților.

"Întrebare adresată Federației Moldovenești de Fotbal. Anul trecut, înainte de EURO 2024, Federația Moldovenească de Fotbal a urat succes vecinilor România și Ucraina. Când are de gând să își ceară scuze Federația pentru această gafă? A inclus România în vecini și nu în statul frate, știind că România este cel mai mare susținător al Republicii Moldova oriunde în lume", a sunat o întrebare a unui reporter din România.



Ușor confuz, selecționerul Lilian Popescu a replicat: "Întrebarea? Eu cred că nu e o întrebare pentru antrenor și jucători. Noi trebuie să ne vedem de treburile noastre".