Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

România și Moldova se vor înfrunta într-un meci amical, joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București.

Pentru România va fi un antrenament înaintea meciului cu Austria, de duminică, din preliminariile CM 2026. De partea cealaltă, Moldova vine după rușinosul 1-11 contra Norvegiei având un nou selecționer - Lilian Popescu (51 de ani).

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

La conferința de presă organizată la Stadionul Steaua au participat selecționerul Moldovei și mijlocașul Vadim Rață (32 de ani), care evoluează în România, la FC Argeș.

Conferința Moldovei a fost marcată de două momente mai tensionate între reporteri și reprezentanții oaspeților.

"Întrebare adresată Federației Moldovenești de Fotbal. Anul trecut, înainte de EURO 2024, Federația Moldovenească de Fotbal a urat succes vecinilor România și Ucraina. Când are de gând să își ceară scuze Federația pentru această gafă? A inclus România în vecini și nu în statul frate, știind că România este cel mai mare susținător al Republicii Moldova oriunde în lume", a sunat o întrebare a unui reporter din România.

Ușor confuz, selecționerul Lilian Popescu a replicat: "Întrebarea? Eu cred că nu e o întrebare pentru antrenor și jucători. Noi trebuie să ne vedem de treburile noastre".

Tensiune și la întrebarea despre politică

Ulterior, Vadim Rață și Lilian Popescu au fost întrebați ce părere au despre rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. La finalul lunii trecute, partidul pro-european PAS a câștigat alegerile după ce a obținut peste 50% din voturi. 

Ofițerul de presă al Federației din Moldova a intervenit și a încercat să evite întrebarea: "Ce tangență are această întrebare cu fotbalul? Cred că ar fi mai bine să puneți întrebări despre fotbal și să lăsăm azi politica la o parte".

Selecționerul Moldovei a ținut, totuși, să ofere un răspuns: "Ca să nu fie dubii, noi suntem fericiți. Avem drumul nostru și mergem spre drumul nostru. Punct!". Întrebat dacă drumul său este spre Europa, Lilian Popescu a repetat ușor nervos: "Punct!".

"Eu l-aș lua pe Hagi! Nu pe Ianis, ci pe Gică"

Într-o notă ceva mai relaxată, cei doi au fost întrebați ce jucător român ar aduce în naționala Moldovei dacă ar avea posibilitatea.

"Eu l-aș lua pe Hagi! Nu pe Ianis, ci pe Gică", a spus Lilian Popescu. "Am jucat contra lui Dennis Man când era la FCSB. Chiar și atunci m-a impresionat. Probabil acum e și mai bun", a spus și Vadim Rață.

