Mircea Lucescu l-a felicitat pe Lilian Popescu după România - Moldova 2-1

Mircea Lucescu și Lilian Popescu s-au întâlnit în sala de conferințe de după meci. Selecționerul României a intrat în încăpere înainte ca antrenorul Moldovei să își încheie discursul



După ce Lilian Popescu a încheiat conferința de presă, Mircea Lucescu a întrebat: "Când e data viitoare (n.r - a următorului meci amical între România și Moldova) Fixați-o!".



Ulterior, Il Luce l-a felicitat pe omologul său: "Bravo! Am văzut o echipă foarte bună. Am văzut aceiași jucători care au făcut rezultatele alea: 3-2 cu Polonia, 0-0 cu Cehia, 1-1 cu Austria. Am văzut o echipă bună, bine organizată, agresivă, disponibilă. Bravo!".

Mircea Lucescu: "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul. O să vedem"



După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre posibilitatea de a părăsi naționala, chiar și fără a fi întrebat. A pomenit despre precedentul său mandat de la cârma tricolorilor, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986). În plus, Lucescu a dezvăluit că a vrut să demisioneze în septembrie, după 2-2 cu Cipru, în preliminariile CM 2026.



"Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta... azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.



Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România - Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul", a spus Lucescu.



Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: "Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!"

