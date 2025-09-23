Noul selecționer al Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat numele stranierilor pentru meciul amical cu România din 9 octombrie, ora 21:00, de pe Arena Națională.

Nu lipsesc obișnuiții din România cu convocările la naționala Moldovei: Vadim Rață (FC Argeș), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani), Virgiliu Postolachi (U Cluj) ori Daniel Dumbravanu (FC Voluntari - Liga 2, împrumutat de la CFR Cluj),

În premieră apare Mihail Gherasimencov, fotbalist legitimat la Cavalry FC din Canada.

Lista lărgită a stranierilor din Moldova



Portari:

Cristian Avram (Araz-Naxçıvan PFK, Azerbaidjan, 15), Dumitru Celeadnic (Ordabasy, Kazahstan, 11), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina, 3)

Fundași:

Oleg Reabciuk (Spartak Moscova, Rusia, 59), Artur Craciun (LKS Lodz, Polonia, 35), Vladislav Baboglo (FC Karpaty Lviv, Ucraina, 21/2), Iurie Iovu (Dundee United F.C., Scoția, 4), Daniel Dumbravanu (FC Voluntari, România, 8), Mihail Gherasimencov (Cavalry FC, Canada, 0)

Mijlocași:

Vadim Rața (FC Argeș, România, 58/3), Mihail Caimacov (NK Slaven Belupo, Croația, 37/3), Nichita Moțpan (FC Fakel Voronej, Rusia, 30/3), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani, România, 6), Sergiu Perciun (FC Torino, 3)

Atacanți:

Ion Nicolaescu (Maccabi Tel-Aviv FC, Israel, 54/17), Virgiliu Postolachi (FC Universitatea Cluj, România, 31/1).

Moldova vine după halucinantul 1-11 cu Norvegia din preliminariile CM 2026

Pentru Moldova urmează, după amicalul cu România, partida cu Estonia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, care se joacă pe 14 octombrie pe stadionul A. Le Coq din Tallinn.

Naționala de peste Prut face parte din Grupa I din preliminarii, unde le are ca adversare reprezentativele din Italia, Norvegia, Israel și Estonia.

În ultimul meci, cel care a dus la plecarea fostului selecționer Serghei Cleșcenco de pe banca tehnică a naționalei, Moldova a pierdut halucinant în fața Norvegiei, scor 1-11!

Info și foto: FMF

