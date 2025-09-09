Echipa națională a Moldovei a suferit una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din istoria sa, fiind zdrobită în deplasare de Norvegia, scor 11-1, în a cincea etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Pe stadionul Ullevaal din Oslo, Erling Haaland a fost călăul "tricolorilor", reușind să marcheze de cinci ori într-o seară de coșmar pentru fotbalul moldovean.



Repriză secundă, același calvar

Dezastrul a început încă din startul partidei, iar la pauză tabela indica un neverosimil 5-0 pentru gazde. Erling Haaland și-a început recitalul în minutul 11, profitând de o gafă uriașă a lui Artur Crăciun, după ce Myhre deschisese scorul în minutul 6. Atacantul lui Manchester City și-a completat hat-trick-ul până la pauză (minutele 36 și 43), iar Odegaard a închis o repriză de coșmar cu un gol în prelungiri.



Partea a doua a meciului a continuat în aceeași notă. Haaland a mai punctat o dată în minutul 52, înainte ca Thelo Aasgaard să ducă scorul la 7-0 (min. 68). Singura licărire pe tabelă pentru Moldova a venit în minutul 74, când, sub presiunea lui Ion Nicolaescu, norvegianul Leo Ostigard a trimis mingea în proprie poartă.



Bucuria a fost de scurtă durată, Norvegia continuând să atace în valuri. Aasgaard a mai marcat de două ori, inclusiv dintr-un penalty obținut de Vadim Rață în minutul 79. Spectacolul horror a continuat cu același Erling Haaland, care a marcat al cincilea său gol al serii în minutul 83. Aasgaard a stabilit scorul final: 11-1, în minutul 90+2 al partidei.



În urma acestui rezultat dezastruos, Moldova rămâne fără punct după cinci meciuri în Grupa I și confirmă forma slabă arătată și în tur, când a cedat la Chișinău cu 0-5 în fața aceluiași adversar. Pentru "tricolori" urmează o deplasare în Estonia, pe 14 octombrie.

