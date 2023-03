Mourinho, gesturi rușinoase la un meci de copii: l-a fluierat pe Alexandru Miloiu și i-a îndemnat pe puști să simuleze

Tehnicianul Romei a fost eliminat pentru a treia oară în acest sezon la meciul pe care echipa sa l-a pierdut surprinzător la Cremonese, scor 0-1. Cu două zile înainte de acest moment tensionat, portughezul a lăsat mască spectatorii de la un joc de copii.

Antrenorul lusitan a fost prezent la derby-ul dintre Roma și Lazio pentru jucători U14, alături de elevii săi de la echipa de seniori. Mourinho s-a aprins pe durata meciului, unul foarte echilibrat, și a făcut niște gesturi complet nepotrivite.

„Mou” a fluierat un copil de la Lazio, pe nume Alexandru Miloiu, în momentul în care acesta se pregătea să execute un penalty. În plus, le-a cerut puștilor de la Roma să se arunce pe gazon și să tragă de timp la scorul de 2-1 în favoarea lor, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

Alexandru Miloiu este un fotbalist născut pe 29 martie 2009, la Roma, potrivit site-ului oficial al lui Lazio.

Sursa citată scrie că antrenorul puștilor de la Lazio, Tobia Assumma, a reacționat în timpul evenimentelor. Tehnicianul lazial s-a întors spre Mourinho, aflat în tribune, și i-a zis: „Nu, Mister, nu așa se face”. „The Special One” a răspuns cu un zâmbet. „Singurul care nu a câștigat a fost sportul”, mai scriu jurnaliștii italieni.

Lazio se declară revoltată de comportamentul tehnicianului portughez. „Mourinho și jucătorii Romei au arătat o atitudine lipsită de respect și de sportivitate”, scrie site-ul lazial VoceLazio, care numește drept „rușinoase” gesturile făcute de antrenorul lusitan.

După meciul câștigat în cele din urmă de Roma U14, Mourinho i-a chemat pe puști să îi cunoască pe jucătorii de la prima echipă.

???? Oggi la nostra Under 14 ha vinto il derby per 2-1 e José Mourinho ha invitato i ragazzi a festeggiare in palestra! ????❤️ #ASRoma pic.twitter.com/8MFIQG97sh