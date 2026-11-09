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Sorana Cîrstea (36 de ani) a coborât un loc în clasamentul WTA, în urma parcursului încheiat în sferturile de finală, în turneul de la Hong Kong, ultima competiție jucată în 2026 de „racheta numărul unu” a României.

42 de victorii și 18 înfrângeri se regăsesc în bilanțul final al Soranei Cîrstea în cel mai bun sezon avut în cariera de peste două decenii, în circuitul profesionist.

Emma Răducanu o susține pe Sorana Cîrstea

Cu victorie semnată în fața fostului număr unu mondial, Arina Sabalenka, dar și cu multiple succese în fața jucătoarelor din top 20 mondial, printre care Linda Noskova - câștigătoarea turneului de la Wimbledon -, Sorana Cîrstea are ca motiv de mândrie și premiera de a fi câștigat un titlu WTA în țară, o performanță pe care și-o dorea de mult timp.

Campioană la Transylvania Open, Cîrstea a celebrat la Cluj-Napoca „cea mai frumoasă săptămână din viața sa”, conform propriilor spuse, după o finală câștigată incredibil, cu un scor neverosimil, 6-0, 6-2, în fața Emmei Răducanu.

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Deși învinsă categoric și plecată din Ardeal cu lecția învățată, Emma Răducanu i-a transmis dragostea sa româncei Sorana Cîrstea, printr-o serie de emoticoane de tip inimioară, lăsate la ultima postare a jucătoarei din Târgoviște.

„Mulțumesc, Asia, pentru amintirile minunate! Anul acesta ajunge la final, iar eu m-am regăsit cu bateriile goale, din punct de vedere psihologic și fizic.

Cu toate acestea, a fost un an incredibil, plin de lucruri pentru care sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea,” a transmis Sorana Cîrstea, pe Instagram.