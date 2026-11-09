FOTO FCSB, demolată de Sepsi OSK chiar pe ARCOM! Ciudățenia care apare pe site-ul FRF

FCSB, demolată de Sepsi OSK chiar pe ARCOM! Ciudățenia care apare pe site-ul FRF Fotbal intern
SPORT.RO
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Echipa lui Gigi Becali, parcurs dezastruos în Liga 3.

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FCSBGigi BecaliSepsi OSKMikola Klementina Boglárkaliviu antal
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  • Sepsi osk boloni dioszegi
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FCSB a pierdut clar acasă, pe Terenul 3 din Baza ARCOM, meciul de duminică din etapa a opta din Liga 3 Feminin, 0-6 cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

FCSB - Sepsi 0-6, Klementina și Bettina s-au distrat cu defensiva bucureștencelor

Mikola Klementina Boglárka (3), Fülöp Bettina, Ardelean Rebeka Kriszta și Kosztándi Kinga au fost marcatoarele lui Sepsi.

După opt etape, FCSB este penultima (sub Dinamo, dar peste CFR Cluj) în clasamentul din Liga 3, în timp ce echipa din Sfântu Gheorghe rămâne neînvinsă, dar doar pe locul 2, sub liderul Interstar Sibiu (sunt doar 6 echipe în serie).

Curios însă ce apare pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal care publică rezultatele, clasamentele și echipele din competițiile fotbalistice interne: în dreptul lui FCSB nu există niciun antrenor principal, în timp ce la Sepsi figurează ca antrenor principal... fostul internațional Liviu Antal, deși tehnicienii echipei feminine din Sfântu Gheorghe sunt Györkovács Kriszta și Bedőházi Géza.

Becali, scandalizat când FRF i-a impus să-și facă echipă feminină: ”Asta e aliniere la ideile lui Satan”

În 2018, după ce FRF a hotărât să impună obligativitatea înființării de echipe de junioare și de senioare feminine de către cluburile din Liga 1 masculină, pentru a obține licența necesară înscrierii în prima divizie, Gigi Becali, patronul FCSB, s-a arătat scandalizat de această decizie și a amenințat că se retrage din fotbal.

"Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu? Am și eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la ideile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet. Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal. Mădularele ei nu sunt făcute pentru fotbal.

Femeia a fost făcut de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Femeia e făcută să fie atrasă bărbatul de ea. Dacă facem asta, batjocorim formele făcute de Dumnezeu ca să îl atragă pe bărbat. O schimonosim pe femeie! Boxul și fotbalul le schimonoesc pe femei", explica atunci Gigi Becali la Sport.ro.

Foto: Sepsi OSK, FRF

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