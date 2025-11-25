România este la două meciuri distanță de calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor juca barajul cu Turcia pe 26 martie 2026, la Istanbul, iar dacă trec de acest obstacol, îi așteaptă finala cu Slovacia sau Kosovo, tot în deplasare.



Între timp, FIFA a publicat oficial urnele pentru tragerea la sorți care va avea loc pe 5 decembrie 2025, la Washington DC. Iar pentru România, scenariile sunt radical diferite, de la o grupă accesibilă până la una absolut horror, în care șansele de calificare ar tinde spre zero.



Campionatul Mondial 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe, împărțite în 12 grupe de câte patru. România va intra în urna 4, alături de cele mai slab cotate naționale și de echipele venite din play-off-uri.



Care e situația României înainte de tragerea la sorți + toate scenariile „horror”



Tricolorii sunt obligați să treacă mai întâi prin infernul de la Istanbul, unde Turcia ia în calcul disputarea meciului pe stadionul lui Galatasaray, cu aproape 54.000 de locuri. Partida începe la ora 19:00, singura programată la această oră din toate semifinalele de baraj.



Dacă România elimină Turcia, finala cu Slovacia sau Kosovo va avea loc pe 31 martie, tot în deplasare. Abia apoi echipa pregătită de Mircea Lucescu ar afla grupa de la Mondial.



Sport.ro îți prezintă cel mai dificil scenariu posibil, în baza regulilor FIFA: Argentina – Maroc – Norvegia – România. Această grupă respectă toate criteriile și este perfect posibilă la tragerea din decembrie.



În cel mai optimist scenariu, România ar putea avea o grupă nițel mai accesibilă, de tipul Belgia – Australia – Panama sau Mexic – Elveția – Tunisia. Până la tragerea sorții din Washington, totul depinde de baraj.



Cum arată urnele oficiale FIFA



Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-Off Europa A/B/C/D, FIFA Play-Off 1 și 2, România (dacă se califică)

