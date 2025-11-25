Casa fotbalistului englez Jamie Vardy de pe malul lacului Garda a fost jefuită, în timp ce se afla duminică pe terenul stadionului Giovanni Zini pentru meciul din Serie A dintre Cremonese şi AS Roma, iar valoarea bunurilor furate a fost estimată la 100.000 de euro, informează cotidianul L'Equipe.



Casa lui Jamie Vardy a fost jefuită în timp ce acesta juca pentru Cremonese (1-3 cu AS Roma). Hoții, despre care se crede că sunt trei la număr, ştiau că nimeni nu se va afla în casa jucătorului englez, situată în Salo, pe malul lacului Garda.



Se pare că hoții ar fi intrat printr-o fereastră şi ar fi furat ceasuri, bijuterii şi bani, în valoare totală estimată de 100.000 de euro.



Vardy (38 de ani) s-a alăturat echipei Cremonese în această vară, după treisprezece sezoane petrecute la formația engleză Leicester. Atacantul englez a jucat în opt meciuri din Serie A în acest sezon pentru echipa nou promovată şi a înscris două goluri.



Duminică, Vardy a fost titular împotriva Romei, dar nu a fost decisiv în cele 90 de minute jucate.

AGERPRES

