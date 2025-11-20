Echipa Națională a României are parte de un traseu de foc pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, turneu găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. „Tricolorii” au nevoie de două victorii eliminatorii, ambele cel mai probabil în deplasare.

România începe drumul pe 26 martie, direct în infernul de la Istanbul, contra Turciei. Dacă va trece de selecționata lui Montella, finala contra Slovaciei sau Kosovo se va juca pe 31 martie.

Cosmin Bărcăuan dă verdictul: „Suntem egali ca valoare!”

Imediat după tragerea la sorți, Sport.ro a stat de vorbă cu Cosmin Bărcăuan, fost internațional cu opt selecții la Națională, ex-Dinamo, Craiova, Șahtior și PAOK. Fostul fundaș este de părere că România are șanse reale, deși meciul cu Turcia este dificil.

„Hai să vă spun ceva. Drumul până la Mondial nu e doar Turcia. Ei sunt doar primul obstacol. Mai ai încredere în vreo echipă? Noi… dacă nu jucăm, e degeaba.

Țin minte că i-am bătut pe turci într-un amical în 2017, i-am bătut cu 2-0. Au trecut opt ani de atunci, s-au schimbat multe, dar este acceptabil.

Îți spun sincer: mai bine Turcia decât Italia. Meciurile acestea sunt dubioase rău. Rău! Se poate întâmpla orice. Sunt două echipe, cred eu, dacă mă întrebi, sunt două echipe – România și Turcia – egale ca și calitate. Fotbalistic vorbind.

(n.r. – despre diferența de cotă) Vorbim de valoare, nu joacă milioanele. Nu joacă banii. E cel mai acceptabil. Eu cred că putem să batem Turcia. Eu așa cred.

(n.r. – ce adversar și-ar dori?) Kosovo! Știu că ne-a mai pus probleme. Hai să-ți spun ceva: toate echipele astea din fosta Iugoslavie sunt foarte arțăgoase. Sunt foarte răi. Nu prea știu ei fotbal, dar se agață de orice minge, sunt adversari dificili. Dar hai să ne concentrăm pe meciul cu Turcia”, a spus Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

Cine este Cosmin Bărcăuan



Fost fundaș și mijlocaș defensiv, Cosmin Bărcăuan (47 de ani) s-a făcut remarcat la Dinamo București, alături de care a câștigat un titlu și două Cupe ale României.



A jucat și pentru Șahtior Donețk, sub comanda lui Mircea Lucescu, evoluând în Champions League contra unor legende precum Ronaldinho și Messi. A mai trecut pe la PAOK Salonic, OFI Creta și echipa națională, pentru care a marcat două goluri în opt selecții.

