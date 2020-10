FOTO | Galeria FCSB, prezenta pe Ghencea! "Bau, aici va sta Peluza Nord!" Liderul Gheorghe Mustata s-a pozat pe noua arena de CINCI STELE

Gheorghe Mustata, liderul galeriei de la FCSB, s-a pozat pe noul stadion al Stelei si a prezentat unde va sta "Peluza Nord".

Mustata s-a pozat pe noul stadion al Stelei, inainte ca acesta sa fie inaugurat. Acesta a atasat mai multe poze de pe arena din Ghencea alaturi de mesajul: "Bau, aici va sta Peluza Nord!".

Este bine cunoscut faptul ca oficialii echipei din Liga a 3-a nu doresc ca FCSB sa evolueze pe arena din Ghencea. Chiar juristul Florin Talpan, a declarat cu ceva vreme in urma faptul ca: "FCSB nu poate juca niciodata in Ghencea! Noi avem echipa de fotbal care va evolua pe acel stadion, de ce sa primim alte echipe? Avem casa noastra, noi unde sa jucam? Noi vom juca acolo! FCSB sa joace in Berceni, cum se cheama localitatea aia a lor. Avea sediul prin Mogosoaia la un moment dat".

FOTO cu Gheorghe Mustata pe stadionul din Ghencea (preluate de pe contul de Facebook):