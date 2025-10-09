Mircea Lucescu, OUT de la națională înainte de baraj? "Am făcut o promisiune!"

Mircea Lucescu, OUT de la națională înainte de baraj? Am făcut o promisiune!
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu (80 de ani) a recunoscut că ar putea pleca de la naționala României după meciul cu Austria, de duminică.

Mircea Lucescu Austria Moldova Echipa Nationala
După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre posibilitatea de a părăsi naționala, chiar și fără a fi întrebat. A pomenit despre precedentul său mandat de la cârma tricolorilor, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986).

Mircea Lucescu: "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul. O să vedem"

În plus, Lucescu a dezvăluit că a vrut să demisioneze în septembrie, după 2-2 cu Cipru, în preliminariile CM 2026.

"Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta... azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România - Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul", a spus Lucescu.

Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: "Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!"

România, șanse infime la primele două locuri din preliminarii, dar vom juca la baraj datorită Nations League

România are doar șanse matematice pentru a mai prinde una dintre primele două poziții din grupa H, chiar dacă mai are trei meciuri de jucat: cu Austria (12 octombrie, acasă), Bosnia (15 noiembrie, deplasare) și San Marino (18 noiembrie, acasă).

Totuși, datorită parcursului din Liga Națiunilor, România are asigurată participarea la barajul pentru CM 2026, care este programat în martie.

Semifinalele barajului sunt programate pentru 26 martie, iar finalele pentru 31 martie.

