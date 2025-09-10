Pe lângă punctele pierdute, partida din Cipru a intrat și în istorie. Mircea Lucescu a devenit, la 80 de ani, o lună și 11 zile, cel mai vârstnic om care primește un cartonaș galben într-un meci oficial.
Selecționerul României a protestat vehement în prelungiri, după ce arbitrul Matej Jug a acordat fault la David Miculescu, iar centralul sloven nu a ezitat să-l avertizeze pe „Il Luce”.
Până acum, recordul îi aparținea lui Roy Hodgson. În 2023, pe când antrena Crystal Palace, tehnicianul englez a fost avertizat la 76 de ani și 4 luni într-un meci cu Liverpool, pierdut cu 1-2.
România, tot mai departe de Mondial
După 2-2 în Cipru, România rămâne pe locul 3 în grupă, cu 7 puncte, la 5 lungimi de Bosnia și Austria, și aproape fără șanse de calificare directă. Singura variantă rămâne barajul din martie 2026, asigurat prin câștigarea Ligii C din Nations League.
Echipele de start:
- Cipru (4-2-3-1): Fabiano - Siikis, Shelis, Laifis, Pileas - Kousoulos, Kasatnos - Loizou, Charalambous, Tzionis - Pittas
- Rezerve: Mall, Michael - Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
- Selecționer: Apostolos Mantzios
- România (4-3-3): H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) - Man, Drăguș, Dobre
- Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
- Selecționer: Mircea Lucescu