Pe lângă punctele pierdute, partida din Cipru a intrat și în istorie. Mircea Lucescu a devenit, la 80 de ani, o lună și 11 zile, cel mai vârstnic om care primește un cartonaș galben într-un meci oficial.



Selecționerul României a protestat vehement în prelungiri, după ce arbitrul Matej Jug a acordat fault la David Miculescu, iar centralul sloven nu a ezitat să-l avertizeze pe „Il Luce”.



Până acum, recordul îi aparținea lui Roy Hodgson. În 2023, pe când antrena Crystal Palace, tehnicianul englez a fost avertizat la 76 de ani și 4 luni într-un meci cu Liverpool, pierdut cu 1-2.



România, tot mai departe de Mondial



După 2-2 în Cipru, România rămâne pe locul 3 în grupă, cu 7 puncte, la 5 lungimi de Bosnia și Austria, și aproape fără șanse de calificare directă. Singura variantă rămâne barajul din martie 2026, asigurat prin câștigarea Ligii C din Nations League.

