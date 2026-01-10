Grație rezultatelor bune din ultimele meciuri din 2025, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off-ului, cu nouă etape înainte de finalul sezonului regulat. Lupta pentru un loc în TOP 6 este strânsă, dar Lupescu speră ca echipa lui Gigi Becali să iasă din calcule.



Fostul internațional este convins că Dinamo, echipa sa de suflet, va avea o misiune dificilă în play-off dacă cei de la FCSB vor reuși să prindă un loc în TOP 6.



Ionuț Lupescu e hotărât: ”Sper ca FCSB să nu intre în play-off”



În sezonul regulat, Dinamo a câștigat meciul tur cu FCSB, scor 4-3, iar în retur cele două echipe au remizat, scor 0-0.



”Eu cred... Sper ca FCSB să nu intre în play-off. Dinamo ar avea o șansă cu Craiova și Rapid. Cu FCSB ar fi mai greu. După 21 de meciuri suntem acolo. Cu Rapid puteam face un meci nul.



Am pierdut cu echipe din a doua jumătate a clasamentului. Se poate. Campionatul nu este atât de tare ca în alte țări. Dacă rămânem în play-off... Băieții au arătat un fotbal bun. Ne trebuie constanță pentru a câștiga titlul”, a spus Lupescu, la Digi Sport.



Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”



„Principalul obiectiv nu are cum să fie titlul. Avem un obiectiv intermediar, play-off-ul. Dacă îl vom obține, atunci ne gândim mai departe. Dar dacă nu intrăm în play-off…”, a explicat Tănase.



După ce va reveni din cantonament, roș-albaștri se vor duela în prima rundă a anului 2026 cu FC Argeș. FCSB va face deplasarea la Pitești, pentru duelul din etapa #22, meci cu începere la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

